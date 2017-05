Movimiento Estudiantil se declara en resistencia

NOELIA OROZCO / CNP: 21.574 - El movimiento estudiantil trujillano, a través de un comunicado, presenta su pronunciamiento, acerca de los hechos que se han generado entre la colectividad, a continuación le ofrecemos textualmente lo descrito:

Comunicado del Movimiento Estudiantil Trujillano

El pueblo Trujillano se expresó ayer en las calles, en cada rincón, en cada barrio, urbanización y sector se empiezan a REBELAR contra el gobierno de Nicolás Maduro; manifestando una vez más su descontento contra un régimen que nos tiene sumergidos en el hambre, la pobreza, en el atraso, la humillación, miseria, represión y persecución.

Ayer Valera y gran parte de la geografía Trujillana rechazaron contundentemente el vil y miserable asesinato del estudiante Edy Alejandro Terán Aguilar ocasionado por bandas armadas, paramilitares llamados "colectivos de paz" comandadas por Wilson Marín bajo estrictas órdenes del Gobernador del estado Henry Rangel Silva. Desde esta tierra de santos y sabios, la ciudadanía entera junto con sus estudiantes le gritamos ASESINOS.

Desde el Movimiento Estudiantil Trujillano mantenemos nuestra firme decisión de mantenernos en la calle de manera cívica, pacífica y constitucional, amparados en el Art 333 y 350 de nuestra carta magna, toda vez que la #DICTADURA pretende seguir violando y pisoteando la constitución, aunado a ello buscan silenciar las voces Rebeldes y Disidentes que cada día se mantienen en RESISTENCIA a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.

Mantenemos nuestro indoblegable llamado a la Resistencia, nuestra convocatoria a mantenernos movilizados en la calle a todo el pueblo Trujillano, no es momento de claudicar ni de rendirse, es el momento de batallar para defender la REPÚBLICA. No queremos seguir viendo como se nos muere nuestra gente en hospitales por falta de insumos médicos, no aceptamos continuar viendo personas hurgando de la basura para poder comer, es inaceptable mantenernos en una cola por comida, gasolina, pan, etc., no queremos más mendicidad, más intolerancia e indiferencia; VENEZUELA es de todos y debe dolernos a todos.

Rechazamos y denunciamos las intenciones del Gobernador del Estado y sus paramilitares de sembrar violencia en las manifestaciones, de infiltrar agentes al servicio de la dictadura para generar hechos que dañan la propiedad privada, los estudiantes jamás avalaremos la violencia, creemos en la lucha pacífica, los violentos son quienes andan en motos con pistola en mano atracando a ciudadanos indefensos, son quienes buscan infundir el miedo y el terror en la población, los tenemos plenamente identificados y no pisaremos el peine, la violencia le pertenece a quienes no tienen la razón. Nosotros estamos convencidos que conquistaremos la democracia en paz, aquí hay un pueblo decidido a ser libre y no descansaremos hasta conseguir el objetivo. ¡VENEZUELA ES UNA SOLA!

