Movimiento Minas invita a trujillanos a marchar este miércoles

NOELIA OROZCO / CNP: 21.574 - Con la finalidad de que el empresario Lorenzo Mendoza atienda el clamor de todo un pueblo, el Movimiento – Minas en Trujillo, se suma a la gran marcha convocada a nivel nacional, para este miércoles. En rueda de prensa Javier Vera, secretario general de la referida organización en la región, señaló, que el estado Trujillo se suma a la convocatoria, en ese sentido se escogió la plaza de Las Banderas, mejor conocida como “la redoma”, donde se tiene previsto sea el punto de partida. Asimismo indicó que la concentración arrancará desde las 8:30 de la mañana, para arrancar hasta la zona industrial, y desde la sede de empresas Polar en el lugar, para de este modo sumar a Trujillo, a un sentir que se expande por todo el país, como un sentimiento nacional.

Vera acotó, Venezuela está marcando un hecho histórico en el mundo entero, porque somos la ciudadanía quienes estamos unidos en un solo llamado a Lorenzo Mendoza, para que se postule como candidato presidencial.

En ese orden Juan Torres, precisó “nosotros debemos promover el cambio, donde no exista la demagogia, que sea desde el pueblo quien aporte las mejores ideas, para recuperar nuestros derechos como ciudadanos, por ello estamos motivados a trabajar juntos para que Lorenzo Mendoza sea el próximo presidente, por la reconstrucción de una mejor Venezuela” -agregó- vemos como durante años se ha derrumbado el país, las condiciones económicas ya no se aguantan, el llamado es a todos los sectores, seguiremos adelante, no seremos débiles, vamos a construir una estructura que nos lleve a un verdadero cambio.

Presión internacional

Por su parte el dirigente político regional Orángel Ramírez, señaló, “La crisis que vive Venezuela en la actualidad ha llevado a los partidos políticos a perder su norte, sin dejar de lado que los partidos son el bastión de cada nación, por ello el movimiento Minas, surge, de manera espontánea, por eso vemos con preocupación cómo no se alcanza un acuerdo, en República Dominicana, estamos claros que el gobierno no quiere ceder, por ello exigimos un CNE, con igualdad de condiciones, seguiremos trabajando hasta alcanzarlo”, agregó- que en todo el mundo se escucha el llamado de los venezolanos, como lo es el anhelo de que Lorenzo Mendoza sea el candidato y próximo presidente del país.

Al mismo tiempo indicó, “Ante la serie de problemas que atraviesa el país, es oportuno recordar que jamás se había vivido algo similar, el gobierno debe entender que tiene la presión internacional, el mundo quiere que se den las elecciones presidenciales, los venezolanos deben regresar y reconstruir a Venezuela, como demócratas creemos que la salida es electoral, constitucional y en paz”.

Movimiento estudiantil

movimiento estudiantil dijo “Nuestro Movimiento continúa en la calle, estamos luchando porque se den condiciones ópticas y así se den las elecciones presidenciales, apoyamos la postura del movimiento Minas, porque creemos que Lorenzo Mendoza es el candidato indicado, sabemos que no es un mesías, pero es la única alternativa con la que contamos hoy en día.

Twitter: @noeliaorozco

Noely28@hotmail.com