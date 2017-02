ENDERLIN HERNANDEZ - La mañana de este miércoles el Movimiento Progresista de Venezuela (MPV) dio la bienvenida a los nuevos integrantes que se suman a sus filas, todos concejales en ejercicio de distintos municipios del estado Trujillo, entre ellos destacan Yeniré Ochoa (Candelaria); Oswall Peña, Elías Suárez, Keidy Salas y Rafael Graterol (Carvajal); y José Luis Moreno (Bolívar), quien formó parte del partido de izquierda PCV.

El acto de bienvenida contó con la presencia del secretario general regional, Rubén Darío Araujo, activistas y secretarios municipales. Por su parte, el dirigente político Leonardo Montilla aseveró que las nuevas voluntades que se suman al MPV asumirán junto al resto de la militancia el compromiso de lograr el cambio constitucional que ansían todos los venezolanos.

Reiteró que la tolda que representa viene desarrollando un amplio y certero trabajo en aras de conformar una gran fuerza política en el estado Trujillo y en toda Venezuela, abriendo espacio para nuevas ideas y opiniones. “En cada uno de los municipios estamos incorporando activistas de base, dirigentes comunitarios que conocen las realidades y necesidades, que apuestan por un futuro mejor para la nación. En concordancia luchamos por la recomposición del país”, aseveró.

MPV diferente

Sobre las razones que llevaron a los antes citados concejales asumir un nuevo rol en el emergente MPV, el presidente de la Cámara Municipal de Carvajal, Oswall Peña resaltó que ve en el movimiento una forma distinta de hacer política. “Es un partido que tiene más futuro que pasado y ha entendido que se debe trabajar en la reconstrucción del país y dejar de lado las coyunturas políticas; a diferencia de otras organizaciones en el MPV decide es la militancia y no las cúpulas nacionales”, exteriorizó.

Mientras tanto el ex militante del PCV José Luis Moreno adicionó: “Renuncié al socialismo al percibir la crisis que estamos viviendo, he visto gente sufrir por hambre, falta de medicinas e inseguridad y esto no es lo que quiero para mi país”.

Atentado del CNE

En otro contexto, y al referirse a las exigencias del Consejo Nacional Electoral para la legalización de los partidos, Montilla expresó que el órgano rector en conjunción con el Ejecutivo Nacional intenta violar la Constitución y el Estado de Derecho, atentando contra las organizaciones con fines políticos que hacen vida activa en el país, no obstante el MPV sabrá sortear las trabas para lograr su legitimación.

En lo concerniente al proceso de restructuración planteado por la Mesa de la Unidad Democrática subrayó el vocero opositor que es necesario corregir las fallas e implementar un nuevo reglamento que dé paso y participación a las organizaciones pequeñas.

De Viva Voz

Oswall Peña: “El MPV es un partido que tiene más futuro que pasado y ha entendido que se debe dejar de lado las coyunturas políticas”

Yeniré Ochoa: “Agradezco al MPV por abrir las puertas a dirigentes de base que queremos aportar ideas y soluciones al país”

José Luis Moreno: “Renuncié al socialismo al ver gente sufriendo por la crisis. Apuesto por un cambio para Trujillo y Venezuela”

