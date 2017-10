MPV expulsa a Marcos Montilla de su organización política

NOELIA OROZCO / CNP: 21.574 - Por no acatar normas establecidas dentro del partido Movimiento Progresista de Venezuela, Marcos Montilla es expulsado de la organización así lo dio a conocer Rubén Darío Araujo, coordinador regional de la tolda política, quien también aseguró, que el alcalde de Carvajal, se negó a brindar apoyó en la jurisdicción la candidatura a Carlos Andrés González, obligando a su gente a no participar en ninguna actividad en la jurisdicción que gerencia.

“En tal sentido repudiamos la actitud que mantiene Montilla, y luego de tal posición se decidió evaluar lo que ocurre dentro de la organización, se tomarán acciones en contra del secretario general del MPV, Luís Lozada, por no querer participar en los padrones electorales y garantizar el triunfo de la oposición en el municipio San Rafael de Carvajal, así como también exige a la militancia salir y participar como movilizadores, para salir de la crisis que existe en el estado Trujillo, y tener como objetivo principal salir de Rangel Silva el próximo 15 de octubre”, preciso el coordinador del MPV.

Araujo también explico que en dos ocasiones se le ha llamado a Montilla para que se sumara a la campaña desde el MPV, a favor de la candidatura de Carlos Andrés González y en vista de la falta de repuesta, se ven en la obligación de expulsar al burgomaestre. Puntualizo.

Destitución de cargos

Por otra parte y en relación a su destitución como Director General de la alcaldía de Carvajal, subrayó Rubén Darío Araujo, que tal decisión es respetada, sin embargo son actos políticos, por haberse despedido justamente a quienes forman parte del MPV, por haberse puesto a la orden y trabajar en el proceso que se efectuará este 15 de octubre a favor de la oposición –agrego- sabemos que estamos expuestos a ser removidos, pero no existe justificación alguna, llevamos 8 años en el ayuntamiento, y hasta ahora es que se nos ven las faltas.

Acciones

Al mismo tiempo apunto tomar medidas por el despido de manera ilógica de David Arias, Director de servicios públicos, quien se encontraba de vacaciones, al momento de haber recibido la información de su remoción –continúo- esto no debe suceder para quienes conocen las leyes, saben que esta fuera de ley.

Igualmente sucedió con el administrador de Iamauca, quien fue despedido de manera directa por el alcalde, y no por su jefe inmediato a cargo de la institución, en torno a ello, se tomarán todos los cargos de ley, no tenemos que temer y haremos respetar los derechos de nuestros compañeros. Sentenció el ex director general de la alcaldía de Carvajal.

¿Usted habla de diferencias políticas, se han escuchado versiones de sus presuntas aspiraciones para la alcaldía de Carvajal, de allí es posible que surgen las diferencias?

.- En cuanto a mis aspiraciones para la alcaldía de Carvajal, nuestro único candidato en estos momentos se llama Carlos Andrés González, después del 15 de octubre si vienen nuevos escenarios, de allí en adelante las decisiones que se tomen, todo será depende de los resultados que arrojen unas encuestas que llevamos a cabo, todos tenemos aspiraciones, sin embargo repito, ahorita nuestro único candidato es Carlos Andrés.

Igualmente otro de los comentarios que han surgidos, es que usted ha recibido dinero por parte del Diputado Conrado Pérez Linares, para que traicione a Marcos Montilla

.- Al Diputado y su padre me une una amistad de años, no existen pactos, y menos el cobro de dinero, no me presto para ese tipo de actuaciones, me considero una persona respetuosa, simplemente trabajo por una sola causa, y es llevar a la gobernación al candidato de la alternativa democrática Carlos Andrés González, en ningún momento se nos ha ofrecido dinero, como organización política fue nuestra decisión sumarnos.

