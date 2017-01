Massiel Viloria | CNP: 10587 - Tras la instalación de la nueva Junta Directiva del Concejo Municipal del municipio Tulio Febres Cordero del estado Mérida, en la cual la concejala Yeisbelys Moncayo repitió en su cargo como presidenta, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de la entidad, emitió su pronunciamiento asegurando la expulsión de Moncayo como militante de la alianza opositora.

Así lo dio a conocer el coordinador regional de la MUD, Elías De León, quien recordó que Yeisbelys Moncayo, ex militante del partido Voluntad Popular (VP), sale de la Unidad en la que se mantenía de manera independiente por ser la presidenta de dicho Concejo Municipal, tras evidenciarse pactos con el sector oficialista.

Desacato

De León dijo que la concejala, desacatando las instrucciones de la MUD y haciendo pactos con el chavismo, se hizo nuevamente la presidenta del parlamento municipal de Tulio Febres Cordero con votos de concejales del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), entregando así la vicepresidencia de este poder a la edil de la tolda oficialista, cuando la bancada mayoritaria es de la oposición.

Irrevocable

En ese sentido, el vocero de la MUD expresó que la alianza opositora tomó una decisión irrevocable en cuanto a la expulsión de Moncayo, caso que espera sirva para los demás Concejos Municipales y Alcaldías en manos de la Unidad. “La señora Yeisbelys Moncayo ha sido expulsada de la MUD, no va a tener oportunidad ni de reelegirse ni de participar con la Unidad en venideros procesos electorales porque no vamos a permitir que nuestros dirigentes y militantes hagan negocios con el chavismo-madurismo. A nosotros nos ha costado con creces mantener la Unidad para rescatar la democracia en Venezuela y no permitimos ningún acuerdo”, dijo Elías De León.

Posición

Para la MUD-Mérida el hecho de que la vicepresidencia del Concejo Municipal de Tulio Febres Cordero esté en manos de una concejala del Psuv, cuando la oposición es mayoría en ese parlamento, es la muestra fiel de los pactos que Moncayo tiene desde el año pasado con el partido de gobierno. Destacó la fuente.

No es activista de VP

Por su parte el responsable de Organización del partido Voluntad Popular (VP) en Mérida, Luis Millán, ratificó que tras el incumplimiento de Yeisbelys Moncayo de los acuerdos de la MUD en esa jurisdicción el pasado año 2016, fue expulsada del partido porque no corrigió el error cometido. Millán dijo que en su oportunidad VP le advirtió a la MUD sobre la expulsión de Moncayo, quien fue reemplazada de inmediato en su cargo municipal por la activista María Gabriela Boscán, directora política de VP en el municipio Tulio Febres Cordero.

Acusación infundada

Ante los señalamientos hechos por el concejal Charly Aponte (UNT) hacia el partido naranja, donde recalca que la concejala Yeisbelys Moncayo es activista de la tolda naranja, Luis Millán recordó que “Charly Aponte sabe que Moncayo ya no es militante de VP, nos sorprende la falta de memoria del amigo Charly porque además en el mes de julio de 2016 él asistió a la juramentación de María Gabriela Boscán como responsable de VP en el municipio Tulio Febres Cordero”. Manifestó.

Exige respeto

Millán apuntó que las aseveraciones del edil de UNT buscan desprestigiar al partido Voluntad Popular, por lo que le solicitó respeto a la organización de la que dijo ha actuado de manera cónsona con la Unidad y el deseo de libertad del pueblo venezolano.

