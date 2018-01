MUD debe fortalecer apoyo internacional

CARACAS/ AGENCIA - Williams Dávila, diputado a la Asamblea Nacional, aseguró este viernes que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) debe fortalecerse para mantener el apoyo internacional.

“Debemos continuar fortaleciendo nuestra unidad, para llevar hacia adelante toda una gerencia social de lucha, independientemente de que no tengamos una alternativa”, dijo.

Dávila explicó que la dirigencia opositora debe articular los diferentes sectores de la sociedad venezolana.

“Una manera de proyectar eso es que nos vean unidos. Si no estamos unidos perdemos apoyo internacional”, reiteró.

También se pronunció sobre el diálogo, indicó que podría no haber un acuerdo entre gobierno y oposición. "No me extrañaría que en las conversaciones del 12 de enero digan que habrá otra en febrero para finiquitar procedimientos", concluyó.