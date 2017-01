Massiel Viloria | CNP: 10587 - Recientemente en medio de una rueda de prensa celebrada en las instalaciones de la sede del partido UNT en la localidad de Nueva Bolivia, capital del municipio Tulio Febres Cordero del estado Mérida, los integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, se pronunciaron en relación a los nombramientos que en días atrás efectuara el Concejo Municipal en aras de instalar la nueva junta directiva del cuerpo edilicio que regirá el año fiscal 2017.

En este sentido, Javier Solarte, Secretario General de la MUD en el ayuntamiento rechazó y aseguró desconocer los nuevos nombramientos que se realizaron en la plenaria de la cámara municipal, asegurando que los mismos no corresponden al consenso legal de la Unidad Democrática, sino al contrario complace pactos políticos entre la reelecta presidenta del cuerpo legislativo, Yeisbelys Moncayo y los concejales del PSUV.

¨Queremos dejar en claro como Mesa de la Unidad que no avalamos la nueva directiva del Concejo Municipal ya que no fue tomada en cuenta ninguna de las propuestas formuladas por la Mesa, con la incongruencia de que la reelecta presidenta de la cámara dice que nos ofreció la vicepresidencia, asunto que es totalmente falso porque cuando se hizo la propuesta en plenaria que ese cargo fuese para el concejal Charly Aponte votó en contra y se nombró a la edil Juana Aponte de las filas del PSUV¨, mencionó el declarante.

No pertenece a la MUD

Así mismo, Solarte, comentó que la actual y rectificada presidenta del Concejo Municipal Yeisbelys Moncayo, no pertenece a la Mesa de la Unidad Democrática desde el pasado mes de enero del 2016. ¨Ella se define como demócrata independiente pero no pertenece a ninguna tolda política que compone la MUD¨. El máximo vocero local de la Unidad en la zona, aseguró que durante la gestión de Moncayo no ha surgido efecto ningún proyecto, ni ordenanza a favor de pueblo.

Violación de acuerdos

Hilmer Méndez, concejal e integrante de la coacción opositora se pronunció al respecto de la posición tomada por Moncayo. ¨La Instalación de la cámara municipal de TFC fue a dedo y solo a complacencia de la reelecta presidenta Yeisbelys Moncayo, pues las propuestas de la MUD efectuadas en el seno de los curules fueron ignoradas y burladas por la postura que tomó Moncayo ganando sus propuestas con los votos de los concejales del oficialismo pese a los acuerdos que previamente realizamos en años anteriores¨, explicó.

Cargos a dedos

Méndez destacó que dentro de los acuerdos pactados en años anteriores la presidencia de la cámara para el 2017 le correspondía al legislador Charly Aponte, pero según dijo el denunciante la rectificación de Moncayo fue electa por los votos de los concejales del PSUV; por otro lado el miembro de la MUD comentó que otros cargos que igualmente debieron ser discutidos en la plenaria fueron nombrados a dedo violando los reglamentos de interior y debate. ¨Desde el inicio de la sesión se violaron muchos puntos, a pesar de que había quórum en la plenaria inició media hora después desconociendo los motivos de tal retraso, no dando participación a los ediles de la MUD para discutir esa nueva directiva¨, recalcó.

Hilmer a su juicio lamentó la pérdida de la única institución en el ayuntamiento que mantenía la esperanza del pueblo en la Unidad. ¨Hacemos el llamado al pueblo de Tulio Febres Cordero para que se sume en este año electoral al trabajo que propondrá la MUD para escoger a los candidatos que van a la alcaldía, gobernación y cámara municipal¨, puntualizó.

No pertenece a las filas de VP

Por su parte, María Gabriela Boscán, coordinadora municipal de Voluntad Popular, ratificó que Moncayo dejó de pertenecer a las filas de la tolda naranja desde el pasado 2016, por presuntas alianzas con el PSUV. ¨Ella nuevamente deja entre ver las alianzas que mantienen con la gente del PSUV, no nos hacemos responsables de los actos y decisiones que ella tome, porque ya no es integrante ni miembro de Voluntad Popular; las acciones de hoy son inaceptables pues, obvio todos los acuerdos con la MUD; la propuesta es trabajar en equipo, pasar las página y buscar rápidas acciones a este régimen que solo responde a intereses personales¨, concluyó.

Miembros de la MUD revelaron que en las próximas horas la referida situación será llevada hasta la directiva regional y de ser posible a nivel nacional.

