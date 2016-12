CARACAS/ AGENCIA - El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática -MUD-, Jesús “Chúo” Torrealba, ofreció una rueda de prensa este lunes en la que desglosó la respuesta de la alianza opositora a la carta del Nuncio Pietro Parolin.

Torrealba leyó la misiva haciendo énfasis en las cuatro demandas formuladas por la Santa Sede para rescatar el diálogo gobierno-oposición. “Recordamos que voceros del gobierno habían dicho que jamás se había planteado en la mesa de diálogo el tema electoral, que jamás se había planteado la libertad de los presos políticos, resulta que acá quien lo dice no es la oposición sino el representante del Papa, quien dice que sí se había planteado, que se llegaron a compromisos y que no habían sido satisfechos”.

Asimismo, Torrealba destacó que en la carta de Parolin se advierte que sin estas cuatro condiciones, entre las que también destacan reconocer la crisis humanitaria y devolverle sus competencias a la Asamblea Nacional -AN-, no podrá reanudarse el diálogo el día 13 de enero de 2017. “No habrá condiciones para el restablecimiento del diálogo directo entre las partes, pero aun así, los facilitadores deben hacerse presente en Venezuela para verificar in situ, sobre el terreno, este incumplimiento y para presionar a las partes para que se cumpla lo acordado”.

Señaló que es necesario que se cumpla con lo acordado para evitar que en 2017 la situación del país se agrave aún más en el marco de una situación inflamable desde el punto de vista económico y social.