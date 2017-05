MUD Panamericana realiza Encuentro Triestatal

Massiel Viloria | CNP: 10.587 - A partir de las 10 de la mañana de hoy sábado 13 de Mayo, los partidos que integran la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, en los municipios Sucre del estado Zulia y Tulio Febres Cordero de Mérida, estarán llevando a cabo un Encuentro Triestadal, en rechazo al golpe constitucional y la propuesta de la Constituyente fraudulenta.

Según informaron los voceros de la Unidad, la actividad tendrá dos puntos de concentración, entre los cuales, uno será en las inmediaciones del sector El Capri de Caja Seca y el otro en La Chertoza de Nueva Bolivia; en este sentido, Javier Solarte, Secretario General de la MUD en Tulio Febres Cordero detalló, que ¨La convocatoria es para que la población de ambos municipios nos acompañen en el gran encuentro de la Panamericana donde contaremos con la presencia de varios diputados de la Asamblea Nacional, entre ellos, Juan Pablo Guanipa, Freddy Paz, Virgilio Ferrer, Jilmar Márquez y Alexis Paparonis, así como también, dirigentes de los estados Merida, Zulia Y Trujillo¨. Dijo Solarte.

Foro

El vocero de la MUD confirmó además que el Doctor Oscar Aguilera, profesor de la Universidad de Los Andes, estará realizando un foro para abordar el tema de la Constituyente. ¨La sociedad civil debe estar informada sobre lo que representa una Constituyente desde el punto de vista que el gobierno está planteando, de esa manera no podemos aceptar debido que para nosotros es una Constituyente sin pueblo que es la base fundamental para este tipo de convocatoria; también rechazaremos las modificaciones que el gobierno pretender hacerle a la Constitución siendo que ésta no es el problema, el asunto es que el ejecutivo nacional no funciona y como la actual Constitución no les sirve quieren modificar a sus intereses engañando al país¨. Refirió.

Por su parte, Javier Cedeño, quien dirige la MUD en el municipio Sucre del estado Zulia, reseñó: “Extendemos la invitación y el llamado a la sociedad civil organizada, a la comunidad en general para que asista y nos acompañe en esta gran actividad en donde seguimos en la calle buscando que el gobierno restablezca el hilo constitucional, otorgue la libertad a los presos políticos, asuma el respeto a la Asamblea Nacional, aperture el canal humanitario y fije un calendario electoral; el pueblo quiere salir de esta crisis que nos perturba; estamos pues, todos llamados a participar activamente, amas de casas, conductores, trabajadores, estudiantes¨. Finalizó Cedeño.

