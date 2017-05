MUD Sucre y Nueva Bolivia tomaron la panamericana

Massiel Viloria G.; | CNP:10.587 - En horas del mediodía de ayer la dirigencia de la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, en la panamericana en compañía de diputados de la Asamblea Nacional, concejales de la oposición y militancia de las distintas toldas políticas que componen la Unidad en la trocal 001, se sumaron para realizar una gran marcha que se concretó en las inmediaciones del puente sobre el rio Torondoy, punto limítrofe entre los municipios Sucre del estado Zulia y Tulio Febres Cordero de Mérida.

Los manifestantes partieron desde el sector El Capri de Caja Seca donde posteriormente se apostaron en el puente para tomar la panamericana y exigir a cielo abierto el cese de la represión, la restitución del hilo constitucional, la apertura del canal humanitario, la liberación de los presos políticos y por ende el cronograma electoral.

La multitudinaria marcha conto con la presencia de Diputados Nacionales como Carlos Paparonis, Juan Pablo Guanipa, Gilmer Márquez, el alcalde del municipio Alberto Adriani, Juan Peña y la diputada regional por el estado Mérida Milagros Valero.

En este sentido, La dirigencia opositora por la entidad zuliana representada en esta ocasión por Juan Pablo Guanipa, expuso que la medida es continuar en la calle sin desmayar. ¨La pelea no solo es de Carcas, es de todos y cada uno de los estados y municipios, en cada pueblo, vamos hacer un desgaste de la GNB, quien salió a reprimirnos, vamos a lograr un desgaste de la policía para que entiendan que nosotros no nos cansamos, que seguiremos en la calle, de pie para rescatar la democracia y el respeto de las leyes de este país¨. Dijo Guanipa

El legislador nacional aseguro durante sus discurso que ¨a todos nos duele lo que sucede en Venezuela, las familias están desesperadas buscando alimentos, medicinas, servicios públicos, seguridad y por sobre todo buscando gobiernos que les ayuden a solventar los problemas que existen en su comunidad, gobiernos que les representen y les brinden oportunidades de estudio y trabajos¨. Menciono representante de Primero Justicia

La grey Zuliana

Por su parte, el también diputado de AN por Voluntad Popular Gilmer Márquez recito una de las estrofa de la popular gaita La Grey Zulia. ¨El gobierno sabe que cada día que pasa se le agudiza mas su crisis tanto a nivel nacional como internacional, el pueblo esta resteado en este momento haciendo honor a la Grey Zuliana… acabaron con la plata y se echaron a reír pero les puede salir el tiro por la culata…. porque el pueblo venezolano esta firme y convencido de que vamos a lograr el triunfo más temprano que tarde, debemos seguir resistiendo, firme con fe a una mejor Venezuela¨.

Se cambiaron

Juan Peña, alcalde del municipio Alberto Adriani, puntualizó que hasta los que en un tiempo respaldaron las políticas del ex presidente Hugo Chávez, están en la calle protestado contra el mandato de Nicolás Maduro. ¨Ese pueblo que en otrora respaldo a Chávez hoy se encuentra dando la pelea en la calle, se cansó; los del gobierno nos llama terrorista, pero les digo a ellos que terror es cuando no hay nada que comer en las casas, por eso el pueblo no va aceptar la ¨prostituyente¨ y estamos haciendo uso del artículo 68 de la constitución que nos da el derecho a la protesta sin ningún impedimento. Esa constitución que ellos mismo modificaron y que Chávez llamo ¨bicha¨ hoy les queda pequeña; ahora quieren acomodada a sus medidas¨.

Renuncia

Carlos Paparonis, Dirigente de UNT y Diputado de la Asamblea Nacional, ofreció sus declaraciones en torno a la eminente renuncia que debe asumir el Presidente Nicolás Maduro. ¨Desde este tramo del estado Mérida y Zulia, le decimos a Maduro renuncia, porque fuiste incapaz de gobernar a Venezuela¨.

La concentración demás conto con una clase magistral por parte del abogado y profesor de la ULA Oscar Aguilera, quien explico la incidencia de la constituyente sin ser aprobada por el soberano.