Muere Dolores O'Riordan, cantante del grupo The Cranberries

AFP - Dolores O'Riordan, la cantante de rock irlandesa del grupo The Cranberries, de cabello corto negro azabache y poderosa voz fuera de norma, murió repentinamente el lunes a los 46 años en Londres.

La cantante, que escribía las letras del grupo, "estaba en Londres para una corta sesión de grabación", precisó su agencia Lindsey Holmes Publicity en un comunicado, sin precisar las causas de la muerte. "Los miembros de su familia están devastados por esta noticia", añadió.

El grupo hizo mella a nivel internacional en los años 1990 con temas como Zombie (sobre la guerra en Irlanda del Norte), Just My Imagination o Animal Instinct. La banda vendió más de 40 millones de discos en todo el mundo.

El álbum "No Need to argue" llegó a ser primero en ventas en Australia, Francia y Alemania y 6º en Estados Unidos.