Muere liceísta al desprenderse de un árbol

JOSE G. COLINA. CNP. 6.657 La travesura de estudiante le costó la vida a un liceísta de 13 años al encaramarse en un frondoso árbol para agarrar puma grasa, la rama en la cual se paró para tomar el fruto se partió, el muchacho perdió el equilibrio y cayó de manera brusca contra la carretera, recibiendo un fuerte golpe en la cabeza que le ocasionó la muerte en el acto.

El lamentable suceso ocurrió cerca de las 12:30 del mediodía de ayer en la avenida 6 con calle 32 sector Las Acacias, la victima José Salas, estudiante del segundo año del Liceo Bolivariano Ciudad de Valera, vivía en Jeromito.

Después de salir de clases un grupo de compañeros decidieron ir a tumbar puma grasa, al llegar Salas comenzó a trepar el árbol para llegar hasta un racimo con varios frutos, en el momento que pisa una rama la misma no soportó el peso del muchacho y se desprendió con el liceísta quien recibió un fuerte golpe en la cabeza que le causó la muerte en el acto ante el asombro e impotencia de sus compañeros, intentaron auxiliarlo pero ya no había nada que hacer, murió en el acto.

Hasta el sitio se movilizaron comisiones del Cuerpo de Bomberos de Valera, PC, y del Cicpc las cuales procedieron a levantar el cadáver del estudiante, en medio del dolor de sus padres, compañeros de estudios, profesores y vecinos del sector, siendo traído a la morgue de Valera para la autopsia de ley. La División de Investigación de Homicidios del Cicpc prosigue con las averiguaciones con el fin de determinar lo que en verdad ocurrió, si sólo fue un lamentable accidente, declaran a familiares, y los estudiantes que estaban con Salas Peña.

Hablan vecinos

Vecinos del sector compungidos por la desgracia comentaron que todos los días llegan niños (as) y adolescentes de ambos sexos a encaramarse a estos árboles. Varías veces los regañé “Bájense de allí que se pueden caer, un día de esto Dios no lo quiera se van a matar, pero no hacen casos y aquí están las consecuencias”, comentó una señora que vive en ese lugar.