Nadal reclama 100.000 euros a Roselyne Bachelot

Madrid - El tenista español Rafael Nadal, a través de sus abogados, ha reclamado 100.000 euros más intereses por daños y perjuicios a Roselyne Bachelot, ex ministra de Deportes de Francia, que lo acusó de dopaje en un programa de televisión el año pasado.

En marzo del 2016, Bachelot afirmó dijo que el tenista español se dopaba. El único argumento que esgrimió la ex ministra fueron los meses que Nadal estuvo inactivo en el año 2012 por una lesión en el tendón rotuliano. "Es sabido que la famosa lesión de Rafael Nadal, cuando estuvo parado siete meses, fue realmente por dar positivo en un control de dopaje", dijo Roselyne Bachelot, que fue ministra de Deportes del 2007 al 2010, en el canal de televisión francesa D8. El abogado de Nadal, Patrick Maisonneuve, destacó en la vista celebrada este viernes en el tribunal de París, a la que no asistieron ni el tenista ni la ex ministra, la relevancia de las declaraciones de Bachelot, "de enorme peso debido al cargo que ostentaba" y de "consecuencias significativas respecto a los actuales o futuros patrocinadores" del deportista, informa la prensa gala.

Maisonneuve indicó que llegó a presentar los expedientes médicos que demostraban la seria lesión en el tendón de la rodilla izquierda del jugador español. Por su parte, el letrado de Roselyne Bachelot, Olivier Chappuis, explicó que su representada basó especialmente sus manifestaciones en las declaraciones en prensa.