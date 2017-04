Nadie desea en el país una confrontación bélica

AGENCIA - Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, afirmó este martes que “la paz no se decreta, se construye con actuaciones, ejemplo e instituciones fuertes”, que garanticen el derecho de los venezolanos a manifestar sin ninguna discriminación política.

Recalcó que Venezuela debe superar las diferencias políticas. “Es urgente dejar de vernos como enemigos y curar a la sociedad”, acotó.

Instó tanto a los dirigentes opositores como a los oficialistas a “bajar el tono de confrontación y elevar las discusiones de nivel”, por lo que exhortó a volver a la mesa de diálogo con interlocutores válidos para construir una agenda de acuerdos que permita “salidas democráticas y constitucionales”.

“Nadie desea para nuestro país un escenario de confrontación bélica, una guerra civil y mucho menos una injerencia extranjera, esto sería un retroceso, yo lo repudió. Además que generaría un dolor profundo en la sociedad”, sentenció.

Dijo que debido a la crisis que atraviesa el país, es necesario no descalificar a quien piense distinto, así como no promover discursos de odio porque, a su juicio, estas acciones no nos van a llevar a ninguna parte. “Debemos comprender que para que una sociedad sea realmente democrática, el que piense distinto es fundamental”, expresó.

Explicó que en los estados de excepción uno de los pocos derechos que no se puede suspender es el debido proceso. “El debido proceso se debe garantizar en este tipo de situaciones. El país necesita seguridad jurídica, por ello debe haber certeza de que la persona sí cometió un delito para ser sancionado”, agregó.

La fiscal hizo esta afirmación a propósito de las detenciones en las protestas, específicamente en el caso de 38 ciudadanos que fueron aprehendidos en Nueva Esparta el 19 de abril por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Por otra parte, aseveró que en las manifestaciones convocadas por los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), así como las que apoyan al Gobierno Nacional existe multiplicidad de factores sociales que las conforman.

“Nos encontramos con personas que manifiestan y expresan sus ideas de forma pacífica, eso es lo correcto. Pero también nos encontramos con grupos violentos que promueven enfrentamientos entre los ciudadanos y acciones vandálicas; y aquí nadie puede celebrar esas acciones delictivas”, aseguró la máxima representante del MP.

Manifestaciones

Asimismo, repudió los hechos violentos que han ocurrido en las últimas semanas tras las protestas en las calles del país. “Soy una mujer de paz, no puedo aceptar la violencia”, recalcó.

Lamentó la muerte de 26 venezolanos sin importar sus creencias políticas en cualquier manifestación pública. “Siempre la muerte de una persona es lamentable y aprovecho la oportunidad para expresar mis condolencias a los familiares de las víctimas”, subrayó.

En tal sentido, reiteró su rechazo a la violencia como “arma de la acción política”.

Agregó que apenas el MP se enteró de los homicidios ocurridos durante las protestas en Venezuela, designó a unos fiscales para que de manera inmediata se iniciaran las investigaciones. “Estamos trabajando para que sancionen a los responsables y no haya impunidad, para que haya respuesta y justicia en estos casos", puntualizó.

Informó que se han registrado 437 personas lesionadas; 82 por delitos comunes y 247 por derechos fundamentales. Al mismo tiempo, declaró que aún se están investigando los daños a la propiedad pública y privada en el marco de las movilizaciones.

Indicó que durante este mes 65 personas privadas de libertad y que 267 personas van a ser presentadas el día de hoy ante los tribunales. ”En total han sido aprehendidas 1.289 personas”, precisó Ortega Díaz.