Nelson Peña voló en Maracaibo

Gabriel Montenegro - El corredor de largo aliento representante de los colores de Trujillo y la empresa Café Flor de Patria Nelson Peña, logró una de sus mejores actuaciones de este año 2017 al entrar en la segunda posición en la prestigiosa competencia o Carrera Gatorade Rock 10 kilómetros, corrida en territorio zuliano, específicamente en la ciudad de Maracaibo.

El representante regional se movió en parte intermedia de un grupo de más de 4 mil corredores llegados de distintos países y de la mayoría de las regiones del país, para arribar a la meta por delante de muchos de los favoritos con excelente registro para la distancia en su categoría.

PATROCINANTES REGIONALES

Luego de la entrega de la premiación donde recibió su presea de plata y el trofeo respectivo, el bravo corredor pampanense dijo que “gracias al respaldo de su familia y del presidente de la empresa Café Flor de Patria, licenciado Ricardo Briceño, equipo al cual representa, pudo acudir a esta prestigiosa prueba, donde demostró sus condiciones y tuvo un rendimiento exitoso. “ Traté de darle alcance al ganador, pero luego pensé en dosificar mis energías, ya que el calor de Maracaibo ex extenuante y deshidrata a los atletas muy rápidamente. “El segundo lugar no solo me conforma sobremanera, sino me estimula a continuar trabajando ahora para el Maratón Caracas Rock 10 2017m, con el cual cierro mi participación por este año y donde espero lograr otro lugar digno para los colores trujillanos “, subrayó Peña, quien nos mostró orgulloso sus medallas y trofeos en una carrera deportiva de más de 25 años.