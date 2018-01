Nick Jonas descarta un posible reencuentro de los Jonas Brothers

Nick Jonas descarta un reencuentro de The Jonas Brothers, que tanta expectación ha causado desde que iniciaron sus carreras en solitario.

Sin embargo no descarta alguna reunión en los escenarios: “Nunca podría decir nunca, no sabemos lo que va a pasar”, dijo el artista a E!.

Esta exitosa agrupación surgió en 2005, haciendo súper hits varios temas como “When you look me in the eyes”, “Sos”, “Year 3000”, “Pom Poms” entre otros.

El trío se separó en 2013, Nick siguió su carrera en la actuación, Joe continuó en el mundo de la música y Kevin se retiró completamente de los escenarios.