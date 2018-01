Nicky Jam le urge aumentar 30 libras

Mientras la mayoría de la gente comenzó este año con la resolución de bajar de peso… A Nicky Jam le sucede todo lo contrario. ¡Necesita subir de peso! Esto se debe a que, según el diario Primera Hora, los productores de su serie biográfica que se transmitirá por Telemundo, le pidieron al cantante puertorriqueño que necesita subir 30 libras para interpretarse a sí mismo.

“Si ven que estoy más gordito es que me mandaron a engordar 30 libras. Yo no me quejé, claro está, porque me encanta comer y a quién no. Como tengo que actuar yo mismo, en mi serie, cuando yo estaba más gordito, yo sé que les va a gustar”.