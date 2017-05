Nicole Kidman afirma que actúa "como cuando tenía 21 años"

AFP - La actriz Nicole Kidman aseguró este lunes en Cannes que prepara sus papeles de la misma forma que cuando tenía 21 años, según dijo en la presentación de la película de horror "The Killing of a Sacred Deer", en competición.

"No necesito trabajar pero lo hago porque sigue siendo mi pasión, la forma en que me expreso", declaró la intérprete, de 49 años, en la rueda de prensa que siguió a la proyección del filme "The Killing of a Sacred Deer", del griego Yorgos Lanthimos ("Langosta").

"En este momento de mi vida solo intento mantenerme atrevida y abierta, y arriesgarme con cosas, apoyar a los directores en los que creo (...) Todavía intento actuar como cuando tenía 21 años y empezaba mi carrera", agregó.