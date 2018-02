No acatan los derechos humanos

Jesús Alberto Barrios R. - Los males sociales, económicos y morales de nuestro tiempo son producto del aspecto político. Por eso el régimen insiste tanto en el modelo comunista. Ante un verdadero espasmo de discursos con el objeto de transmitir a su gente lineamientos de obediencia y compromiso con el “proceso”, vivimos la realidad cubana. Un sistema político donde se violan los Derechos Humanos no puede calificarse como democrático, por más que en la Constitución se exprese formalmente garantías al respecto, pues no la acatan. El mundo democrático está claro; organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, líderes y personalidades destacadas y los mismos gobiernos que hasta hace poco respaldaban al régimen, han adquirido ya una comprensión bastante clara y categórica respecto a la necesidad de un cambio político en Venezuela. La actividad en la defensa de la democracia, la libertad y los Derechos Humanos ha sido acompañada como es natural, con un cambio político en la conducción del Estado en nuestro país. Igualmente, de una intensa actividad política por los organismos defensores de los Derechos Humanos en el mundo. De allí ha surgido una creciente ola de respaldo a nuestra patria. Convirtiéndose en un área, no sólo de estudio y reflexión, cada vez más amplia, sino de participación en defensa de la democracia, la libertad y la paz. Todos los países entienden que el desconocimiento y el menosprecio de los Derechos Humanos han llevado a nuestro país a actos de crueldad, violación, abuso y barbarie ante los ojos del mundo. El horror de lo que ocurre en Venezuela despertó la conciencia de los organismos gubernamentales y no gubernamentales en virtud de la paz y la libertad. Los Derechos Humanos están por encima del Estado; la dignidad humana es una realidad, ningún régimen la puede exterminar. Los Derechos Humanos implican obligaciones a cargo del gobierno, quien es responsable de respetarlos, garantizarlos y no violarlos. Los órganos del Estado no pueden traspasar los límites que le señalan los Derechos Humanos, como atributos inherentes a la dignidad de la persona y superiores al poder del Estado. Precisamente ésta es una de las tragedias del régimen, no acatar los Derechos Humanos.

