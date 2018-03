“No es una final, es un partido de vuelta”

AGENCIA - Para el DT de Real Madrid el equipo blanco tendrá que superar muchas adversidades para pasar ronda. Enfrente tendrá un PSG que vivirá el partido como una auténtica final, convencido de que tendrá su oportunidad de darle la vuelta al 3-1 de la ida.

"Sabemos que sufriremos. Pero sufriremos y jugaremos a fútbol. Será difícil para los dos. Estamos acostumbrados a todo eso. Lo que tenemos que hacer es pensar que jugamos once contra once y un árbitro que va a hacer su trabajo”, dijo el estratega francés.

El técnico emplazó a sus jugadores a estar preparados para responder a situaciones inesperadas durante el partido. "No me preocupa tanto si ellos empiezan marcando o nosotros, porque no se puede controlar. Lo que va a pasar mañana (hoy), va a pasar. Empezar con el marcador a favor no significa nada. Hay que estar preparado para lo imprevisto. Tenemos que hacer un gran partido".

Una de las grandes novedades será la ausencia de Neymar, que se perderá el partido por lesión, y la titularidad de Di María. Para Zidane se trata de dos futbolistas distintos, pero los dos excepcionales.

"No cambia nada, pero cambia todo. Es un jugador excepcional Neymar, pero para nosotros seguro que habrá otro jugar extramotivado porque también querrá hacer un gran partido”.

El francés analizó así el juego de Di María y sus mejores virtudes. "Lo conocemos muy bien. Es un jugador espectacular que ha hecho historia en el Madrid. Un jugador que puede jugar en cualquier posición. Y se sabemos que se mueve muy bien, que tiene disparo, que es rápido. Vamos a intentar hacer nuestro partido. Pero sabemos que el PSG no va a meter en dificultades. No es un final, es un partido de vuelta".

Zidane no quiso desvelar la alineación pero insistió que ve al equipo listo para el gran reto de París. "Lo importante es que estamos listos contra un gran equipo que hará todo lo posible para complicarnos la vida y eliminarnos. Espero un gran partido de fútbol".