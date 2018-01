No es viable realización de las Presidenciales

CARACAS/ AGENCIA - El ex ministro de Energía Eléctrica, Héctor Navarro, opina que no ve viable unas elecciones presidenciales y destacó que hasta que no ocurra un movimiento popular o social con mucha firmeza el Estado seguirá haciendo “trampa”.

Dijo que existe un control social a través del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) y de los bonos que el gobierno otorga constantemente mediante el carnet de la patria.

“El control social que se produce en toda la sociedad a través de los Clap y los bonos que se repiten y repiten con el carnet de la patria es degradante ya que coloca a las personas a vender su voto, a vender su conciencia por un pernil”, dijo.

Navarro aseguró que en Venezuela no existe una oposición. “La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no los une un proyecto de país sino que los une los negocios y es por eso que ellos están vuelto leña porque ni siquiera tienen un vocero creíble”, acotó.