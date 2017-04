“No estoy acabado y volveré más fuerte”

El United confirmó la lesión de Zlatan que lo mantendrá alejado de la cancha por un par de meses, quizá se pierda el final de temporada y se había empezado a especular con la retirada del astro sueco debido a que es una lesión grave y no se sabe con exactitud cómo podría volver.

A lo que el jugador sueco salió al paso con los rumores fundamentados en torno a su futuro. Ibrahimovic agradeció a sus fans y les aseguró que regresará “más fuerte que nunca” y que él decide cuando decir basta. “En primer lugar, gracias por todo el apoyo y el amor Hasta ahora he jugado con una pierna por lo que no debería ser ningún problema. Una cosa es segura, decido cuando es hora de parar y nada más. Rendirse no es una opción”.