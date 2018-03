NO HAY DILEMA: ES NO VOTAR

La situación política pareciera comprometida del lado del Factor Democrático, NO ES ASÍ, salvo para quienes tienen una tizana mental en pensar, creer, estimar o considerar que el acto electoral es meramente una acción conductual cargada excepcionalmente de emociones y no de razones. La MUD Nacional, dígase la representación determinante de la mayoría de las opiniones de los Directivos Políticos y NO Políticos, fue concluyente: NO PARTICIPAR, entonces cómo interpretar el valor y sentido democrático si no damos cabida a reconocer, aceptar y adecuar nuestra conducta a la DECISIÓN de la mayoría. No voy a tomar el atajo de colocar frases desmedidas contra Henri Falcón, ni contra ningún otro, ese NO ES el mejor estilo, por lo menos no mi estilo, si cuestiono la ausencia de sindéresis y de pensar la dimensión del tamaño de compromiso en las circunstancias electorales presentes, que sólo benefician a un Factor de las Elecciones, precisamente al Factor del gobierno y de los Partidos PSUV y SOMOS VENEZUELA, lo restante, es pretender asimilar que somos Alicia y que Venezuela es el país de LO POSIBLE o de las Maravillas. TODO, ABSOLUTAMENTE TODO está destinado a un GRAN FRAUDE que acomete debilitar la OPINIÓN y APOYO internacional en esta justa lucha, crear mayor apatía en nosotros, para que al final la alienación gubernamental sobre el Ciudadano rinda sus frutos. Las condiciones anímicas, las sinrazones, la ausencia de Planificación, Organización, Motivación y Desmovilización, la violación a la Oportunidad de la Convocatoria, la AUSENCIA de equilibrio en el CNE, la pretendida violación a una MEGA ELECCIÓN y a la normativa legal están presentes, porque el Ciudadano comprende que ni siquiera los tiempos permiten una Campaña, un Mensaje, mucho menos levantar emocionalmente el Padrón Electoral que pueda representarnos dignamente en una ELECCIÓN plebiscitaria toda a la medida del régimen. Digo entonces que lo sensato, lo oportuno, lo responsable y honorable por la Democracia, por la Ciudadanía y por la República es NO PARTICIPAR, NO VOTAR, NO CONVALIDAR el mayor FRAUDE de la historia democrática presentado en las condiciones actuales. ¿HACERLE EL JUEGO AL RÉGIMEN, PARA QUÉ?

LO SOCIAL REBASA LO ELECTORAL (I)

No resulta fácil, mucho menos Ético que lo determinante, lo supra importante para el gobierno sea exclusivamente lo ELECTORAL, el CIRCO continúa, con ello, las condiciones artificiales creadas y en proceso para aparentar que estamos o que vamos bien. Toda una MENTIRA que no requiere intelectos en economía y finanzas. El estado de postración de la SALUD no puede ser mayor, el DESEMPLEO, la INSEGURIDAD más alta del mundo, la INFLACIÓN más alta del mundo, el peor SALARIO mínimo de la bolita del mundo, el acelerado y creciente alto Costo de la vida, la ESPECULACIÓN jamás antes vivida, la devaluación generada e inducida por el propio gobierno, el cese de operaciones de más de 4.200 industrias por falta de materia prima, la escasez, el elevado costo de TODO: alimentos, medicinas, vestidos, calzados, artículos de tocador, artículos del hogar, bienes y servicios. Un país donde no circula el efectivo de su propia moneda y que en muchos de los casos, está siendo comprado para la REVENTA, un país donde la mortalidad infantil es creciente, así como las damas en estado de gravidez, un país donde la Juventud, Profesionales y no profesionales HUYEN en cambote, un país donde necesitamos 99 Salarios Mínimos para comprar la Canasta alimentaria. QUÉ NOS QUEDARÁ DE PAÍS.

LA ALCALDESA DE VALERA Y LAS EXPROPIACIONES (I)

La semana que viene dedicaré un mayor espacio para escribir acerca de la continuidad de gestión de José Karkom, ahora reflejada con el nombre de Iroschima Vásquez. Todo un monumento continuado de lo peor de la anterior gestión, que ya es mucho decir. Desde hace semanas esta funcionaria, incompetente para gestionar actos de expropiación, decidió instaurar las EXPROPIACIONES y con ello darle un golpe mortal a la instalación del comercio en la ciudad, a la inversión, digamos entonces, que esta funcionaria al único Municipio Comercial del estado le asienta una puñalada en el corazón. Yo entiendo que desconoce la Sra. Alcaldesa la Historia de la Ciudad, desconoce de Proyectos, desconoce del Intelecto que corre por la ciudad. Me da tristeza que quedara burlada, tan sólo cuando se intente por la vía Contencioso-Administrativo, un acto de nulidad de esa infeliz medida, si no sabía debió preguntar, indagar de las perspectivas para su pensar, que las hay, sólo que tomó la más improcedente. Creo que esta Alcaldesa terminará asesorada por el anterior Alcalde, para desgracia de Valera. TAMAÑA ESTUPIDEZ ALCALDESA.