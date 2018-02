No hay que votar en las Presidenciales

Marianela Mavares | CNP: 6.115 - “Democracia no es única y exclusivamente ejercer el sufragio en determinadas épocas, democracia es cuando el pueblo ejerce y detenta el poder. En democracia el Estado debe garantizar un conjunto de derechos y garantías de fiel cumplimiento, de allí surge la interrogante por qué no participar en las votaciones del 22 de abril del 2018”.

La aclaratoria la expresa Denny Lameda, dirigente de la tolda blanca, quien acotó que no debemos participar en las venideras elecciones porque no se está cumpliendo con la Constitución Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de Procedimientos Electorales que prevé la duración del período presidencial en sus artículos 230 y 231, los cuales establecen el día exacto de la juramentación de quien resulte electo, es decir la convocatoria para las elecciones no dependen del parecer de los que momentáneamente ejercer el poder, dicha convocatoria fue prevista por la Constituyente y se convierte en una garantía para los ciudadanos.

Recordatorio

Recordó Lameda que el Consejo Nacional Electoral (CNE) es el garante de dar cumplimiento en los procesos electorales a los principios de igualdad, confiabilidad, transparencia y eficiencia, principios que son burlados e ignorados por el CNE, lo que demuestra la sapiencia popular y la máxima bíblica “por sus obras los conoceréis”.

Dijo que en este caso la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) imparte orden al CNE y se convocó a votaciones presidenciales para el 22 de abril en 74 días, mientras que para las presidenciales del 2012 el CNE dio a conocer la fecha con 390 días de antelación, es decir un año y un mes.

Eliminación

Aclaró que para estas votaciones el CNE elimina las etapas de catastro, la tinta indeleble y el Registro Electoral Permanente (REP) fue adulterado grotescamente, porque existen personas que votan en un municipio y no son de allí, por lo cual es obligatorio auditarlo y verificarlo.

Citó que los nuevos votantes fueron inscritos en centros de votación más distantes, por esas razones no debemos participar en las elecciones presidenciales el venidero 22 de abril. “Los opositores demócratas debemos participar en un proceso electoral en el cual se establezca un mínimo de garantías, donde los electores tengan la certeza de que el voto será respetado”.