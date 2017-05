RAFAEL ANDRÉS BRICEÑO | CNP: 21.613 - El Movimiento estudiantil 20, el día de ayer tomó el Consejo de Núcleo de su casa de estudio en el NURR, para llevar el mensaje, de no a la constituyente, no más represión, no más muerte. Al mismo tiempo se la oportunidad de hacer un minuto de silencio por los caídos propuesto por el vicerrector Hebert Lobo, así lo informó Andrés Pérez, dirigente de este grupo universitario.

“Desde el Mov. 20 expresamos que nosotros queremos un país libre, democrático y por eso hoy (ayer) tomamos el Consejo de Núcleo. Queremos que se respete la constitución, que se haga valer. Seguimos en una dictadura”, acotó el dirigente, al mismo tiempo indicó que los jóvenes seguirán en las calles.

“Invitamos a todos los jóvenes a que se unan para seguir luchando por nuestros derechos y deberes. Exigimos la liberación del compañero Carlos Pancho, dirigente estudiantil y compañero de lucha de la universidad. Ya otro muerto ocurrió en Táchira de tan solo 15 años, Maduro sigue matando a la juventud por solo pensar distinto” sentenció.

