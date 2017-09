“No nos interesa viajar a EEUU”

AGENCIA - El ministro de educación Elías Jaua señaló la mañana de este lunes 25 de septiembre que las sanciones impuestas por Estados Unidos son "contra el pueblo" y no contra los funcionarios del Gobienro dado que ellos "no poseen visa y no les interesa viajar a la nación americana".

Así lo manifestó durante una presentación educativa en el estado Miranda a través de Venezolana de Televisión: "Las sanciones que EEUU impuso contra Venezuela, no es contra nosotros, el contra el pueblo porque nosotros no tenemos visa, a nosotros no nos ha interesado nunca, en lo personal. Respeto a los EEUU pero no tengo ningún interés en ir a los Estados Unidos de Norteamérica".