“No podemos dejar que nos roben la Navidad”

Marianela Mavares | CNP: 6.115 - El venezolano acostumbrado a celebrar la “Nochebuena” como le decimos de forma popular, con abundante comida que incluye la tradicional hallaca, pernil, pan de jamón, ensalada, dulces, refrescos y bebidas espirituosas, en torno a una mesa familiar, donde invitamos a amigos y vecinos para elevar una oración a Niños Dios, que nace en nuestros corazones y vidas, para luego ver la alegría de los pequeños de la casa, quienes presurosos corren hacia el arbolito de navidad decorado con ingenio y chispa, a ver que les trajo el Niño Jesús; hoy, sienten que no hay nada que celebrar, porque como en anteriores fiestas, su mesa no tendrá nuestros tradicionales platos y muy pocos tendrán la dicha de saborearlos.

Este es un tiempo duro donde todos por igual sufrimos el embate de una crisis económica y social que en tiempos de democracia hemos sufrido los venezolanos. Ahora, nos toca buscar en lo profundo de nuestro ser esa luz, ese rayito de esperanza para celebrar con alegría una de las fechas más importantes para los cristianos como es el nacimiento del hijo de Dios y tener fe de que vendrán mejores tiempos.

Al respecto, el pastor de la Iglesia trujillana, Monseñor Castor Oswaldo Azuaje, obispo diocesano de Trujillo nos invita a vivir este tiempo con alegría, con lo poco o mucho que tengamos, porque la Navidad es un acontecimiento de gracia y alegría de esperar a ¡Dios con nosotros!

“Mi mensaje navideño dirigido al pueblo de Dios de esta Iglesia trujillana comienza con una invitación a celebrar la Navidad con el corazón abierto para adorar al Señor que se acerca, que está con nosotros y para ello nos hemos preparado durante este tiempo de adviento que culmina hoy con la Misa de Gallo o misa de la media noche”.

¿Monseñor qué es la Navidad para los cristianos?

-La Navidad es un acontecimiento de gracia, amor y alegría, que va más allá de las bambalinas, luces, adornos y cosas bonitas para arreglar nuestras casas y nuestros pesebres; es un misterio de aquel que nace entre nosotros. Es el hijo de Dios que se hizo hombre, quien puso su casa sobre nosotros. Por eso los ángeles cantan sobre aquella cueva donde nació Jesús, en Belén, según las escrituras y predicciones más antiguas: ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al señor!

Es algo que acontece desde arriba, es Dios que no cabe en el Universo y se hace pequeño, carne, es Dios que llora como cualquier niño en el pesebre, en una fría noche de Belén, ese Dios nos va a demostrar todo el amor por él y a través de él, porque Jesús vino a traer una buena noticia: el evangelio, la conversión, penitencia y el cambio en nuestros corazones y el abrirnos a la alegría del amor que nos llega por medio de Dios hecho hombre.

Para nuestro prelado “la Navidad no es un simple adorno o un canto bonito, aunque necesarios porque los seres humanos necesitamos de los símbolos y todo ello, forma parte de nuestra cultura humana, todo eso es significativo, pero no es Dios con nosotros”.

Significado

El obispo aclara que: -No importa si lo que adorna nuestras casas es lo mismo del año pasado, por no tener dinero para comprar adornos nuevos; entonces, coloquémoslos y si no inventemos algo, pero no dejemos que nadie nos secuestre la Navidad ni que nos robe la alegría de esta celebración. Aunque sea con lo más pequeño y sencillo celebremos esta fecha significa! Dios con nosotros! Por ello, debemos darle el verdadero contenido a la Navidad, quizás por eso hemos olvidado esa presencia de Dios y nos quedamos solamente en los adornos y posiblemente, este año sentimos ese vacío.

Exhorto

Nos exhorta el máximo representante de la Iglesia trujillana a procurar a través de nuestras tradiciones, cantos y misas de aguinaldos compartir la alegría, aunque sea de forma humilde compartamos lo que tenemos. “Esto no significa que yo esté invitando al conformismo, que todo siga igual, a que vayamos peor cada vez y no respondamos; no, precisamente, debemos responder desde el ánimo, desde el corazón para que sintiendo ese entusiasmo podamos vencer todas las tentaciones de violencia, amargura, postración achantamiento y depresión, males terribles que nos daña para cada uno de nosotros y a nuestra sociedad”.

Por tanto, Jesús viene, la Navidad llega, adicionó Azuaje-, abramos nuestros corazones a su presencia, alegrémonos por su venida. Escuchemos sus palabras y pongámosla en práctica, que para lo único que nos ha hecho Dios es para amar, por tanto a la tarde de nuestra vida solamente nos examinarán en el amor.

Alegría compartida

Nos recomienda el representante de la Iglesia que en esta Navidad difundamos amor y lograremos echar lejos ese mal espíritu que nos ha invadido y nos hace sentir la tristeza y la angustia. Que la esperanza nunca falte en nuestros corazones. “Por lo tanto, salgamos presurosos con cantos de alegría, con aguinaldos y villancicos. Salgamos de nuestros viejos egoísmos a compartir nuestro pan, nuestra arepa, hallaca, nuestra pobreza misma, porque la alegría compartida es más alegría; que no falten los niños, ni los abuelos, que no falte nadie. Que vuelva a nuestro pueblo la esperanza”.