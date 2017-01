NOELIA OROZCO / CNP: 21574 - No vengo a este escenario con cargos de conciencia, estoy convencido de que se hizo todo lo posible a favor del pueblo, damos ante los poderes públicos, la importancia y apoyo de los recursos financieros, con un monto de 25.500.000,00 aproximadamente, y de este modo haber cumplido con el pueblo trujillano, de manera transparente y correcta. Así lo expresó el gobernador del estado Henry Rangel Silva, en su presentación de memoria y cuenta.

En su intervención resaltó los planes y proyectos para ser ejecutados en el año 2017, con la inversión a 46 mil millones de bolívares, por el desarrollo de la entidad. Además invitó a quienes forman parte de su equipo a colaborar con más trabajo y dedicación en su gestión.

Resaltó la manera como se vio obligado el presidente Nicolás Maduro, a rendir cuentas a los venezolanos desde el Tribunal Supremo de Justicia, hizo un llamado a la reflexión ante lo sucedido.

Plan de Inversión

Al hablar sobre el Plan de Inversión señaló, haberse invertido en el mejoramiento de infraestructuras educativas, así como también se invirtió en los pueblos en agua potable, mejoramiento de vialidad, salud, transporte, cultura. Afirmó que en comparación con el año 2015, en esta oportunidad se alcanzaron las expectativas.

En cuanto a lo socio-productivo se atendió de manera eficaz a través de sus departamentos. Por su parte el Servicio Autónomo de Tributos, se generan ingresos propios para superar la meta en el año 2016. La gestión social en números se ubicó en casi 20 mil millones de bolívares, donde también se contribuyó con la migración de la nómina del personal docente, obrero, activos y jubilados de la gobernación al MPPE, 7.968 docentes, y 3.527 obreros. El área deportiva se le dio atención con material deportivo, 1.598 implementos, donde se beneficiaron 22.688 personas. El estado Trujillo destacó en 68 eventos nacionales, al traer a la región 70 medallas de oro, 62 de plata, 69 de bronce. Del mismo modo 23 campeonatos nacionales, participación en la XXXIII Vuelta Ciclística, entre otros eventos.

El plan agrícola-pecuario 2016 – 2030, benefició en el 2015 a 976.357 habitantes, al igual que en la parte EPS – distribución de alimentos, agro-tiendas, plantas y demás.

Salud

La parte de salud, se registró la rehabilitación de consultas públicas en CDI Tipo II, centros oftalmológicos, con inversión de 11.068.600, donde también se incluye el mantenimiento en el sistema eléctrico en la sala de máquinas del hospital, e hizo la observación, de que si el nosocomio estaría en tan mal estado no se atenderían gran cantidad de personas a diario.

La atención al adulto mayor ha sido fundamental en la gestión de Rangel Silva, indicó que a través de las becas Padre Rosario, guardería geriátrica, programa “El Venerable”, ayudas económicas, se superaron las metas en un 150%.

Relleno Sanitario

Con la apertura del relleno sanitario “El Salto”, se han atendido varios municipios, llamó la atención de los alcaldes Marcos Montilla y José Karkom, quienes durante meses dijo Rangel Silva, han manifestado no recoger la basura de sus jurisdicciones por no contar con un lugar acorde, y ahora que existe -continuó- ver con preocupación como siguen abarrotados de basura, ya que no hay excusa alguna. Aseguró que en los próximos meses se contará en el lugar con maquinaria apropiada para ir mejorando el servicio de los desechos tóxicos.

Materia de seguridad

En cuanto a materia de seguridad Rangel Silva señaló, no haber quedado satisfecho con los resultados, siendo un fenómeno que se vive a nivel nacional, sin embargo dijo realizar en los próximos meses que a través de planes y programas fortalecerán en líneas estratégicas, para mejorar indicadores de seguridad en la región.

Gestión educativa

Continuar dando apoyo al sistema educativo, es otra de las prioridades planteadas por el primer Mandatario regional, quien subrayó, tener la disposición de construir, dar mantenimiento a las diferentes escuelas del estado, así como también, dotación, formación de educadores, para un funcionamiento cabal.

Acueducto Metropolitano

Al hacer referencia a la puesta en marcha del Acueducto Metropolitano, Rangel Silva precisó, estar en actividad continua en el sector “Miraflores”, añadió que desde el mes de diciembre se arrancó a con la instalación del campamento, por lo tanto se están haciendo todos los trabajos correspondientes, y con la próxima visita del Presidente al estado, se dará a conocer con exactitud los adelantos, en ese sentido invitó, a supervisar la obra desde la carretera Quebrada de Cuevas – Timotes, para constatar todo lo que se está ejecutando. Al mismo tiempo dijo estar pendiente de todo el trabajo a ejecutar en la ciudad de Valera para las labores pertinentes.

Twitter: @noeliaorozco

Noely28@hotmail.com