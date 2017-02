AGENCIA - El infielder venezolano Asdrúbal Cabrera hizo pública su molestia por su exclusión del roster publicado este miércoles por el coordinador de la selección de jugadores que asistirá por nuestro país en el Clásico Mundial de Béisbol.

“Yo no puedo trabajar con gente tan poco seria. Yo respeto para que me respeten y me irrespetaron. Me molesta que Guillén (Carlos) esté declarando que estoy disponible para la segunda ronda. Eso es negativo. No voy a ningún lado”, declaró Cabrera al enterarse que lo sacaron del primer roster.

Aunque Guillén comentó en varias entrevistas que Cabrera estaría disponible para la segunda fase del evento mundialista el propio pelotero indicó que se concentrará en su pretemporada con los Mets de Nueva York.

“Me cayó mal, obviamente. Le escribí a Omar Vizquel y él me llamó. Me dijo que apenas se estaba enterando y que fue una decisión que tomó Carlos Guillén solo”, comentó Asdrúbal Cabrera.