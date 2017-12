Nochebuena con dieta obligada

Dimas Albornoz | CNP: 21.548 - En este diciembre del 2017 para los venezolanos preparar la cena navideña constituye un verdadero desafío en el que se pondrá a prueba, la creatividad, capacidad y voluntad de las familias, especialmente de las amas de casa que tradicionalmente tienen la responsabilidad de organizar los tradicionales encuentros familiares la noche del 24 de diciembre.

Para conocer cuáles son los precios aproximados de aquellos ingredientes usados para confeccionarlas tradicionales hallacas y en general los platos que se sirven la noche de Navidad salimos a la calle a pulsar la opinión de los valeranos.

Los precios

Para la mayoría de los entrevistados este año será difícil preparar el típico plato navideño debido a la crisis económica, las dificultades para conseguir carne de res y de cochino, los altos precios y la falta de efectivo.

Por ejemplo el kilo de carne está a 180 mil bolívares, el cochino ya paso de los 250 mil, un kilo de aceitunas cuesta hoy en el mercado alrededor de 600 mil bolívares, las pasas rondan los 600 mil, las alcaparras 140 mil, las hojas en 15 mil el kilo y la harina precocida que a pesar de la regulación de la Sundee, no se baja de 40 mil el paquete. A esto hay que sumarle el precio de ingredientes como las zanahorias, papas, pimentón, cebolla, cilantro cuyos costos son considerados prohibitivos.

A viva voz

“Con esta crisis en mi casa no habrá cena navideña”, dijo con tristeza Margarita Gutiérrez, residencia en Buena Vista, municipio Monte Carmelo. “Este año no haremos hallacas y ni siquiera he preguntado por los precios”, agregó.

En el mismo orden de ideas María Yusbeli García, habitante de la turística población de La Puerta confesó que no podrá elaborar el tradicional plato navideño. “Este año no haré hallacas porque las cosas están muy difíciles”, manifestó.

Por su parte Alonso Rivas comentó que en años anteriores para esta fecha ya en su casa estaba cocinando y compartiendo. “Lamentablemente en esta ocasión los ingresos no alcanzan para tanto y para el colmo nos engañaron con las cajas de los CLAP y el pernil que prometieron no llegó”, dijo este valerano agregando que a pesar de la crisis en su casa se reunirán y compartirán.

En opinión de la señora Zenaida Barrueta, de La Mesa de Esnujaque, “este año será muy difícil que yo coma hallacas porque estoy enferma. Sin embargo espero que mis familiares que si hacen compartan conmigo”.

Mientras que Rita de Hernández, de la urbanización Plata II, dijo que en la nochebuena de este año compartirán lo que tengan porque todo está muy caro.

Finalmente Xiomara del Carmen Jerez confesó que en su casa este año no habrá cena navideña y sin embargo ha hecho todo su esfuerzo para preparar las hallacas, a pesar de los altos precios.

La popular “Catira” de los kioskos de Pdval nos ofreció una referencia del precio del plato navideño. “Venderé las hallacas a 30 mil sola y con ensalada y pan 40 mil”, expresó.