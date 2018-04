“Nos mantenemos en pie de lucha”

Gabriel Montenegro - El llamado a la solidaridad nacional en la convocatoria a protesta y conflicto realizada por los principales gremios y sindicatos de la salud a nivel nacional, se cumplió ayer en las inmediaciones del Hospital Universitario “Pedro Emilio Carrillo de Valera”, tal como lo había anunciado el directivo del principal gremio que alberga ese importante sector de la vida ciudadana, encabezado por los dirigentes Giovanni Vielma directivo del Sindicato de la Salud, José Luis Viera Secretario Ejecutivo, Guzmán Ramírez, Agustín Oviedo del Sunep-SAS, la licenciada Sulvia Torrealba por el Colegio de Enfermería, Argenis Carreño Marín presidente de Fetratrujillo y por el gremio médico los doctores Francisco Luque, Luis Portillo , Manuel Gómez del (HJGHT) y Virgilio Vásquez, entre otras organizaciones afines.

SUELDOS DE MISERIA Y MALTRATO LABORAL

En la reunión de calle los voceros autorizados de la parte en conflicto enumeraron y debatieron largamente las razones específicas por las cuales la gran mayoría de los trabajadores y profesionales de la salud han levantado su más enérgica voz de protesta, destacando el pírrico salario que devengan no solo los obreros, jubilados, camarera, camilleros, personal médico, paramédico y administrativo y el colapso total del sistema nacional de salud.

“No se justifica que hasta la fecha no se haya cumplido lo acordado en cada una de las contrataciones colectivas con el gobierno, ni se revise la precaria situación que vive la masa laboral de la salud a nivel nacional y en caso específico el estado Trujillo, a pesar de que el propio Nicolás Maduro ha dicho en varias oportunidades que honraría a todos sin excepción”- manifestó Giovanni Vielma, quien agregó que a la parte laboral se suman los factores de altos índices de mortalidad y morbilidad infantil por falta de alimentación , insumos, medicamentos y nutrientes en nuestros principales centros asistenciales, dispensarios y centros de atención primaria, esencialmente la colapsada red ambulatoria. “ Nos mantenemos inalterables en pie de lucha y a brazo partido por nuestras justas conquistas, que son también de todo el pueblo”-dijo tajante.

Por su parte Argenis Carreño Marín, Secretario General de Fetratrujillo, agregó: “no se trata solo de las reivindicaciones sociales y económicas de la masa trabajadora de la salud, sino de la evidente fuga de talento y diáspora de nuestros jóvenes profesionales de la Medicina a otros países en busca de mejores derroteros, aunado a la falta de equipos médicos y medicinas. “ Nos estamos quedando sin médicos, sin personal paramédico y los jovenes obreros también salen despavoridos ante esta debacle nacional”-subrayó airado Marín.

NO SE CUMPLE NORMATIVA LABORAL

A esta reunión popular se sumaron los dirigentes Jorge Morillo, Aníbal García del Sunep-SAS, Levis Ramírez del Sindi-salud, Enrique Santiago, Luis González y por los jubilados Freddy Barreto, César Mogollón y Carmen Quintero, quienes recordaron que actualmente hay obreros que devengan un miserable salario de 104 mil bolívares, otros 136 mil y los médicos la humillante suma de un mil bolívares mensuales, algo inaceptable para enfrentar la galopante inflación existente en Venezuela. Así mismo no se ha honrado la parte de la Normativa Laboral que establece el pago regular y definido de toda mejora contractual y beneficios de la ley, como bonos y retroactivos por aumentos presidenciales, además de otras incidencias para mejorar el poder adquisitivo de quienes trabajan por la salud del pueblo.

Levis Ramírez, aprovechó el momento para recordar que como ejemplo claro de esta grave situación, en el Hospital Central de Valera no están funcionando ni el laboratorio de bioanálisis, el de Rayos X, y no hay comida para los pacientes, ya que no surten de alimentos al comedor. A esto se une el robo de acondicionadores de aire, y el colapso de la red ambulatoria por lo que las cosas están de mal en peor y no se vislumbra una salida esperanzadora por la evidente incapacidad de los gobiernos nacional y regional.