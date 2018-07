“Nos negamos a morir en revolución”

ENDERLIN HERNANDEZ - Francisco Salas, Mauro Viloria y Cesar Mogollón, dirigentes del Frente de Activista Sociales del Estado Trujillo apoyan los justos reclamos por el derecho a la vida que han emprendido los trabajadores hospitalarios del estado Trujillo. Durante su declaración dijeron que “se niegan a morir en revolución”, por tanto respaldan las manifestaciones que vienen realizando los trabajadores de la Salud en toda Venezuela y en especial en la región.

“No es un secreto lo que diariamente ocurre en los hospitales del país. El desgarrador y doloroso cuadro social con que diariamente se topa el personal médico y de enfermería cuando se trata de atender a un paciente y no cuentan tan siquiera con una venda, ni una aspirina para medio socorrerlo, lo que ha traído como consecuencia que muchos de esos pacientes han muerto por mengua. Damos fe, de la preocupación y del amor que el personal médico y de enfermería le dispensan a los pacientes, pero amor con hambre no dura, y como los hospitales están en la inopia desde el punto de vista de insumos y de medicamentos, allí en esos recintos hospitalarios la vida no vale nada”, expresaron.

El Frente de Activistas Sociales del Estado Trujillo, invita a la comunidad Trujillana en general, a que se apersone a los hospitales a conocer de la propia voz de sus trabajadores lo que en verdad está sucediendo puertas adentro y así, exigirle al gobierno regional y nacional la pronta solución a este critico padecimiento, que en la mayoría de los casos ha conducido a muchos a ¨morir en revolución¨.