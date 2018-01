Nos vemos en la reconstrucción de Venezuela

Para Rocío Higuera, presentadora de programas como Sábado en la noche y En íntimo, dejar su país no fue una elección sencilla. El jueves en la tarde publicó en su cuenta de Instagram una nota en la que anunciaba que dejaba Globovisión y se iba al extranjero.

Luego de 12 años de trabajo en el canal venezolano, en el que comenzó como operadora de VTR, la periodista señala que se siente lista para dar el siguiente paso: “Le escuché decir a algunos de mis amigos que estaba en el mejor momento de mi carrera y, al contrario de lo que algunos piensan, para mí el instante de moverse es justo ese, cuando se está en una buena etapa, porque es descabellado esperar el declive”.

Colombia y Miami son los hogares de los proyectos que Higuera espera materializar. Actualmente se encuentra en el país vecino porque “han surgido unas cuantas oportunidades, no solo como comunicadora social, también como empresaria, y eso me da mucha ilusión debido a que me permite explorar otra faceta”. Además de sus ambiciones profesionales, la venezolana tiene intereses académicos. A propósito dice que muy pronto dará a conocer detalles acerca de una especialización que quiere realizar.