Asesinato del niño de Colinas de Carmania por su padrastro y el posterior linchamiento de su madre en el Retén de Mujeres

Por segundo año consecutivo, el Notición del Año en la categoría de Suceso se lo gana un crimen contra un menor de edad y el posterior linchamiento a su progenitora en un sitio de reclusión. El 23 de mayo ingresó al Seguro Social de “La Beatriz” con severos golpes abdominales un pequeño proveniente de Colinas de Carmania en Valera. Los golpes sufridos fueron hechos por su padrastro José Marín (27) aparentemente por darle lecciones de comportamiento. La criatura no pudo tolerar los golpes y a las horas de ser internado al centro asistencial falleció. De inmediato fue arrestado el padrastro y la madre biológica del menor, Ramona Quintero (40), el hombre fue detenido y aislado en el Cicpc, mientras que la mujer al retén de la jurisdicción, y en menos de 7 horas de ser internada, sus compañeras de celdas la molieron a golpes, matándola en el sitio. Toda una desgracia para la familia del menor, quien dejó un impacto en la población trujillana.

Vergüenza del año:

Bomberos sin poder apagar un incendio por falta de equipo

El 18 de noviembre, un reconocido establecimiento especializado en venta de golosinas se incendió en pleno centro de Valera, la acción bomberil del municipio local fue observatorio, ya que no tenían los equipos para apagar y controlar el fuego. Tuvieron que llamar a sus colegas de Trujillo y Sabana de Mendoza para trabajar. Al final, el establecimiento y dos comercios más fueron arrasados por el fuego. El colmo llegó el 11 de diciembre cuando una casa propiedad de un funcionario bomberil jubilado se incendió, a dos cuadras de la estación de Bomberos de La Beatriz. Su casa fue arrasada por las fuertes llamas, sus colegas no pudieron hacer nada porque no tenían como apagarlo. Toda una vergüenza para el gremio bomberil, pero sobre todo para el gobierno regional que no hace nada al respecto para dotar a los bomberos de sus equipos para trabajar.

Disputa del año:

Marcos Montilla fuera de Primero Justicia

El pleito político del año es sin duda la protagonizada por el alcalde de San Rafael de Carvajal, Marcos Montilla y su partido aurinegro Primero Justicia que venía arrastrando desde el 16 de agosto, cuando la militancia regional decidió darle un veto al burgomaestre, aparentemente por la deuda pendiente que tiene el mandatario municipal con la justicia, a raíz de una venta de terrenos en el Eje Vial. La chispa la incendió el director nacional de esta tolda política Tomás Guanipa, al informar el 13 de diciembre que Montilla no pertenecía más a las filas justicieras, hecho que desencadenó una serie de acciones en respaldo y rechazo a tal medida, todo bajo el olor a elecciones primarias del partido para las gobernaciones, donde ya tienen candidatos fijos y apadrinados, por lo que dejan sin efecto la candidatura de Marcos por PJ ¿Y ahora dónde va Marcos? El 2017 promete…

Obra del año:

Inauguración oficial del Relleno Sanitario de “El Salto”

Gracias al apoyo del Gobierno Bolivariano y siguiendo las políticas de Estado, el Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas (Minea), realizó la entrega a la Gobernación Socialista del estado Trujillo, el nuevo Relleno Sanitario El Salto, ubicado en la parroquia Jalisco del municipio Motatán, con una inversión de 115 millones de bolívares, ganando el galardón de la Obra del Año, a pesar de no estar terminadas algunas especificaciones como la carretera vieja Valera-Motatán ni el asfaltado de su entrada principal. El acto realizado el 28 de julio, estuvo encabezado por el titular del Minea, Ernesto Paiva, acompañado por el gobernador Henry Rangel Silva; el director estadal del Minea Trujillo, Emilio Benítez y el viceministro de Manejo Ecosocialista de Residuos y Desechos, Jonathan Torres.

Anhelo del año:

Agua

Un recurso vital para la coexistencia del ser vivo en esta tierra es el agua. Los habitantes del estado Trujillo en reiteradas oportunidades escenificaron protestas, llamados a las autoridades y un sinfín de pronunciamientos queriendo agua para tener paz en sus hogares. El anhelo más grande que el trujillano hizo durante el 2016 es conseguir en su casa después de trabajo algo de agua para cocinar, bañarse y hacer tareas cotidianas. Anhelo que iba a finalizar al culminarse el año con un anuncio que hizo temblar el piso trujillano, pero eso es más adelante. Por lo tanto se gana el Anhelo del Año las ganas de tener agua en las casas trujillanas

Protesta del año:

Valera ardió por falta de comida

Habitantes del municipio Valera, escenificaron una descomunal protesta el martes 7 de junio en el centro de la ciudad por falta de comida, enfrentándose a los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), lo que dejó un saldo de 19 personas detenidas y ocho heridos. La foto de los manifestantes rodeando a los militares dio la vuelta al mundo por la magnitud de las personas contra la opresión militar. En horas del mediodía, los reportes indicaron que personas trancaron las calles con alcantarillas y bolsas de basura para exigir alimentos al Gobierno Nacional, mientras reclamaban que “los engañaron con la comida”, por la paralización de la venta de alimentos en uno de los establecimientos pertenecientes a la red pública. Protesta que duró solo horas, pero que se escuchó durante semanas, siendo Valera trending topics en redes sociales, por tal efecto mediático, esta protesta se ganó con méritos el premio Notición del Año en la categoría de protesta.

Pegada del año:

La basura en Valera

Basura en la calle, basura en la avenida, basura en el mercado, basura en el centro comercial, basura, basura, y más basura, la invasión de la basura se adueñó de Valera este año, por múltiples factores que incidieron en esto, por un lado el colapso del Relleno Sanitario de Palo Negro en Pampanito, lo otro por la falta de camiones recolectores de basura, y por último la huelga de trabajadores de aseo urbano del municipio. El desenfrenó ocurrió en los meses de Julio y Agosto cuando los ciudadanos dejaron sus desechos en plena avenida Bolívar frente al Ajedrez para demostrar la suciedad del municipio. Toda una desgracia lo que ha vivido Valera este año, la basura estuvo pegada todo el año en nuestras vías públicas, por lo que no hubo grandes competidoras para que Doña Basura se ganara este galardón de la Pegada del Año.

Olvidada del año:

Detención del ex director de la Proveeduría de Transporte, Orlando García Torcat

El Ministerio Público logró privativa de libertad el 8 de marzo para el Teniente Coronel del Ejército Orlando José García Torcat (46) por presuntamente incurrir en actos de corrupción durante su gestión como presidente de una Proveeduría de Transporte de la Gobernación de Trujillo. La situación irregular fue denunciada el 5 de enero ante efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y divulgada en exclusiva por el Diario El Tiempo. En la audiencia de presentación los fiscales 50º nacional auxiliar y 7º del citado estado, Carmelo Gualdrón y Larry Sucre, respectivamente, imputaron al militar por el delito de peculado doloso propio, establecido y sancionado en la Ley contra la Corrupción. Luego de analizar los elementos de convicción expuestos por los representantes del Ministerio Público, la instancia judicial dictó la medida privativa de libertad contra García Torcat, a quien se le fijó como sitio de reclusión la sede del Sebin, ubicada en el municipio Trujillo. Pero el 29 de Julio el detenido por corrupción fue liberado con presentación de cada 30 días ante el tribunal, mientras se sigue la investigación. El caso quedó engavetado, olvidando a la opinión pública este hecho donde están inmersos casos de lavado de dinero, desvío de material estratégico y homicidio.

Enredo del año:

Los billetes de 100 Bs y el nuevo cono monetario

Un enredo que comenzó el 11 de diciembre cuando Maduro anunció de un plumazo la salida de circulación del billete de 100 bolívares a la par de la entrada en vigencia del nuevo cono monetario, ha desencadenado complicaciones incalculables. Primero, porque a Trujillo no llegaron los nuevos billetes. Segundo, el depósito de los billetes de 100 en los bancos congestionó las entidades financieras generando largas colas para tal fin, dejando a muchos por fuera. Tercero, el transporte urbano no aceptaba los “marrones” al igual que muchos comerciantes. El punto de retorno ocurrió el sábado 17 de diciembre cuando el mandatario nacional anunció el regreso del billete marrón hasta el 02 de enero mientras que los nuevos billetes llegaban, ahora que estamos a fin de año, los billetes de la nueva familia siguen sin aparecer ¿y ahora? ¡Qué peo!

El Notición del año:

El “ejecútese” del Acueducto Metropolitano de Valera

Un anuncio que estremeció (otra vez) a todos los habitantes de Valera, Escuque, Urdaneta, Motatán, Carvajal y Rafael Rangel, fue la puesta en marcha a partir del primero de diciembre de la construcción del Proyecto denominado “Acueducto Metropolitano de Valera”. El presidente de la república Nicolás Maduro en su visita al estado Trujillo efectuada el 10 de noviembre, prometió el arranque de la obra de forma casi inmediata, pero tal obra no comenzó, y ni siquiera el gobernador ha tenido los pantalones para decirle a su pueblo del porqué no tienen agua en sus hogares por la falta de compromiso y seriedad política con los ciudadanos trujillanos que la sacaron y no la bailaron. Lo cierto del caso, malo o bueno, el “ejecútese” del acueducto se ganó por el galardón del Notición de Año, aunque también se puede llamar en esta tercera edición un doble galardón por la “Noticia Burla del Año”