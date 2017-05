Nueva Bolivia y Sucre se sumaron al Plantón

Massiel Viloria | CNP: 10.587 - Cerca de las 8 de la mañana de ayer la dirigencia de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de Tulio Febres Cordero de Mérida y del municipio Sucre del estado Zulia, se apostaron en las inmediaciones del Boulevard de Nueva Bolivia a fin de sumarse al “Gran plantón” convocado por el sector opositor a nivel nacional; la acción incluyó la obstaculización de la Troncal 001, sin embargo, el tráfico fluyó por vías alternas.

En este sentido, Javier Solarte, representante de la MUD en TFC, aseguró que la medida es en apoyo a lo convocado a nivel nacional, “de forma cívica, pacífica y legal estamos concentrados aquí en el bulevar, protestando por lo que todos sabemos, aquí nadie está armado, ni buscamos crear conflicto, permaneceremos hasta la tarde de forma muy democrática”, manifestó el declarante.

Rechazo a la violencia

En el mismo orden de ideas, Solarte anunció el rechazo total a los hechos violentos y delictivos registrados durante la tarde noche del pasado sábado, “Desde la MUD de los municipios Sucre del estado Zulia y Tulio Febres Cordero de Mérida queremos dejar en claro nuestro total rechazo a los actos vandálicos suscitados el día sábado 13 de mayo a manos de infiltrados pagados por el partido del gobierno, con el fin de desvirtuar la válida y cívica protesta de nuestra gente que padece día a día esta grave crisis que todos conocemos, como también queremos denunciar y condenar la brutal represión que sufrió nuestro pueblo a manos de la GNB, quienes salimos pacíficamente a protestar contra la narcodictadura de Nicolás Maduro quien tiene a los venezolanos sumergidos en el hambre y la miseria”. Enfatizó el también dirigente de Avanzada Progresista.

Desmiente declaraciones

Seguidamente, Solarte desmintió las declaraciones ofrecidas por el Gobernador del Estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas y el alcalde de Sucre, Humberto Franka, al señalar como culpable a la dirigencia local de los actos violentos registrados el pasado sábado. “Buscan crear una matriz de opinión en contra de nosotros que hemos venido realizando marchas y concentraciones, las cuales han sido pacíficas y cívicas; estas personas infiltradas fueron pagadas por gente del oficialismo para luego involucrarnos a nosotros. Quiero desmentir que hubo saqueos en el Mercado Municipal; lo que sucedió con el Banco Bicentenario fue responsabilidad de colectivos armados, quienes dicho por el comisario Dávila llegaron de El Dividive y del mismo estado Trujillo, hay unas personas detenidas, ellas deberán hablar y decir la verdad. Ratificamos nuestra conducta democrática, así como nuestra lucha pacífica pero contundente”, mencionó el declarante.

Intentos frustrados

“También quiero puntualizar que estos grupos armados intentaron saquear unos comercios en el CC Nuevo Mundo y fueron los mismos muchachos que se enfrentaban a las arremetidas de la GNB quienes evitaron esos hechos y capturaron algunas personas siendo entregadas a la Cpbez, de esto puede dar fe el comisario Dávila y yo fui testigo presencial de eso”, concretó Javier Solarte.

Siguen en la calle

Manuel Solarte, concejal por UNT en Sucre, destacó que “La GNB, atacó a la gente de forma desmedida y despiadada, pero nosotros ni nuestra juventud atentaron contra los bienes públicos. Yo quiero denunciar públicamente al alcalde Humberto Franka y al gobernador Arias sobre sus acusaciones, al contrario fueron ellos quienes pagaron a colectivos para dañar la manifestación y suscitar a la violencia, porque ningún funcionario de la Guardia atacó a esa gente que estaba quemando al banco, eso nos llama la atención; nosotros rechazamos estos actos vandálicos, ellos de alguna manera quieren desvirtuar la protesta. La MUD de Sucre se desliga de esos acontecimientos de violencia que sencillamente lo que quieren es que le pisemos el peine al gobierno, nosotros no tenemos nada que ver con eso, seguiremos en la calle con convicción y seguridad de que el cambio viene”. Acotó el edil sucrense.

Decreto del madrugonazo

Para finalizar, Charly Aponte, concejal de TFC informó que el alcalde Williams Díaz, había anunciado la entrada en vigencia de un decreto donde prohibía cualquier concentración, protesta o manifestación en la localidad. “Amanecimos con un decreto donde el Alcalde nos está prohibiendo concentrarnos en el ayuntamiento, quisiera informarle al ciudadano alcalde que eso es un decreto vacío, puesto que no pasó por manos de los concejales, no fue discutido, además que el Alcalde dentro de sus atribuciones no contempla que pueda prohibir a los ciudadanos el derecho a manifestar, concentrarse o protestar pacíficamente. Yo reto a los alcaldes de ambos municipios para que muestren los videos del banco porque para eso hay un DVR; lógicamente aquí hay algo oculto que a ellos no les conviene que se sepa”. Concretó Aponte.

Vale mencionar, que tras un recorrido por el casco comercial de Caja Seca se pudo notar que gran parte de los comercios se encontraban cerrados, así como también, el terminal de pasajeros lució solo y sin asistencia de transporte público.

