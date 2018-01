Nueva directiva entierra esperanzas de cambio

CARACAS/ AGENCIA - El diputado, Richard Blanco, anunció que la fracción parlamentaria 16 de Julio, conformada por 13 parlamentarios opositores, salvó su voto durante la elección de la nueva junta directiva de la AN por considerar que “tiene una única oferta que es convivir con el régimen, son representantes que defienden una agenda de cohabitación con la fraudulenta Constituyente y entierran cualquier esperanza de cambio”.

“No votamos por esta junta porque con ella no se avanzará en la necesidad de la gente, con esta directiva no se avanzará en obligar al gobierno a que abastezca de alimentos y medicinas al pueblo, y no se garantiza el mandato de los ciudadanos en el plebiscito del 16 de julio”, dijo.

Blanco denunció que en el parlamento, dominado por la oposición, existen dos agendas la de la cohabitación a la Constituyente que pretende negociar la libertad del país a cambio de una fracción electoral, y la otra que exige el cambio político y que reclama inteligencia para logra los objetivo que desea la nación.