Nueva jornada del béisbol se jugará el próximo sábado

Dimas Albornoz | CNP: 21.548 - Con partidos programados para los estadios de Las Cocuizas de El Dividive, Plata 3 y La Beatriz el próximo sábado 10 de febrero se jugara la quinta fecha del campeonato de la Liga Federada de Béisbol Valera, según anunciaron Los directivos Pedro Vielma, Antonio Camacho y Roberth Torres.

Según el calendario publicado este miércoles la jornada sabatina comenzara a las 10 de la mañana en el estadio “Las Cocuizas” de El Dividive, municipio Miranda donde jugaran a primera hora Infantes de Plata II vs Francisco de Miranda en categoría Infantil “A”. Ambas escuelas de béisbol tendrán acción a las 12 de mediodía con sus novenas de la categoría Infantil “A”.

Para el estadio “Walkelys Velázquez” de la urbanización Plata III, a las 09:00 am la liga Federada de Béisbol Valera programo un solo partido de la categoría Formación entre Lobos de La Beatriz “A” vs Lobos “B”.

Mientras que en el “Rafael Carvajal Cobos” de urbanización La Beatriz se disputaran par de encuentros comenzando a las 9 de la mañana con Lobos “A” vs Lobos “B” de la categoría Infantil “A” y a segunda hora, 11:00 am chocaran en Juvenil “A” Centinelas de Trujillo vs Lobos de La Beatriz.