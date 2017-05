Nueva Liga de Baloncesto arranca el próximo sábado

Dimas Albornoz | CNP: 21.548 - Con participación de siete clubes y avalada por la Asociación del Baloncesto del Estado Trujillo (ABET), este sábado 27 de mayo a partir de las 2 de la tarde, quedará inaugurada en el gimnasio “Ricardo Salas una nueva Liga de Baloncesto cuyo objetivo es la masificación y el desarrollo de esta disciplina en el estado Trujillo.

La información la dieron a conocer el ingeniero Héctor Guillén y el licenciado Wilmer Viloria, directivos de la naciente liga quienes vinieron a Tiempo Deportivo acompañados de los profesores Raldo Rodríguez y José Lobo Simancas, directivos de la ABET.

Agregaron que la primera edición de esta liga estará dedicada a honrar la memoria del recordado jugador y dirigente Orlando Guillén contando con la participación de los clubes La Beatriz BBC, El Prado BBC, Plata II BBC, Plata III BBC, Carvajal BBC, Sabana de Mendoza BBC y Lácteos RA BBC.

Programación

La actividad comenzará a las 1 pm con juegos de mini baloncesto entre los equipos Cohetes de La Beatriz dirigida por Ender Luque vs Escuela de Baloncesto Pampanito de Ewin “Shaquille Santos. Luego a las 2 pm tendrá lugar la concentración de los equipos con sus respectivas madrinas, desfile y juramentación. Himnos. Palabras de Héctor Guillén, de un directivo de la ABET y elección de la reina.

A las 2:45 será el juego inaugural entre los equipos Sabana de Mendoza vs Plata III, luego se medirán La Beatriz vs Plata II y finalmente Lácteos RA vs El Prado.

Los partidos de esta liga de Baloncesto que se disputarán en varios escenarios deportivos también cuentan con el aval de la Comisión Regional de Jueves y Oficiales de Mesa del estado Trujillo a cargo del profesor Héctor Cardona.

Héctor Guillén, Wilmer Viloria, Raldo Rodríguez y José Lobo Simancas, hicieron un llamado a los aficionados al Baloncesto para que asistan a disfrutar del espectáculo del deporte de los gigantes en esta liga que tendrá como padrino honorario al autor de esta nota deportiva.