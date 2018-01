Nuevas fichas en Flor de Patria FC

Gabriel Montenegro | Fuente Robert Castellanos - Dos nuevas jugadoras llegan a fortalecer las aspiraciones de Flor de Patria FC en la siguiente temporada. Se trata en primer lugar de la joven Dayana Puente, quien reforzará la banda derecha; mientras que Andreina Bolívar hará lo propio en la zona ofensiva del equipo.

Con apenas 17 años, Puente ya sabe lo que significa defender esta divisa, pues en el 2016 estuvo disputando la Liga Nacional con la sub18 de Flor de Patria FC. “Me siento muy feliz por estar de nuevo aquí porque me gusta mucho este equipo y cuando me llamaron no lo dudé, inmediatamente dije que sí”, declaró la jugadora en su primer entrenamiento con el equipo.

La marabina viene de defender los colores del Zulia FC y llega con la clara intención de hacerse un hueco en el 11 del DT Carlos Araujo. “Soy una jugadora que siempre se exige, tanto en entrenamientos como en los partidos y vengo para quedar campeona”, dijo.

ANDREÍNA BOLIVAR

Por su parte, la habilidosa Andreina Bolívar se caracteriza por ser una polivalente en la zona de ataque, jugando desde la zona de “10” hasta centro delantera.

“Quiero aportar el 100% de mi talento, demostrar lo que tengo y por qué estoy acá. Me siento muy contenta por la oportunidad y la voy a saber aprovechar”, destacó.

El cuadro del “café” será el segundo equipo con el que juegue Bolívar después de disputar la primera Superliga con la escuadra de Carabobo FC, siendo así la segunda alta del equipo que llega desde tal equipo después de Emperatriz García.

Ficha Técnica de Dayana Puente

Nombre: Dayana del Carmen Puente Aguilar

Fecha de Nacimiento: 11/09/2000

Lugar de Nacimiento: Maracaibo, Zulia

Edad: 17

Posición: Lateral derecha

Perfil: derecha

Peso: 53kg

Estatura: 1.56mts

Procedencia: Zulia FC

Trayectoria: Petroleras del Zulia, Flor de Patria FC, Zulia FC

Ficha Técnica de Andreina Bolívar

Nombres: Andreina Coromoto Bolívar Silva

Fecha de Nacimiento: 01/12/1997

Lugar de Nacimiento: Valencia, Carabobo

Edad: 20 años

Posición: Volante ofensivo

Perfil: Derecha

Peso: 52kg

Estatura:1.54mts

Procedencia: Carabobo FC