NOELIA OROZCO | CNP:21574 - Tal y como estaba previsto este lunes se pudo observar en diversas entidades bancarias la circulación del nuevo cono monetario venezolano, en ese sentido se realizo el respectivo recorrido y de este modo conocer las apreciaciones directamente de la ciudadanía.

Es de resaltar que la mayoría de las personas abordadas informaron no conocer las nuevas denominaciones de los billetes, sin embargo, a medida que la mañana transcurría se sumaban más personas con dinero en mano de las designaciones de 500 y 5000 Bs. En una de las entidades bancarias ubicadas en la avenida Bolívar de la ciudad de Valera, trabajadores de los blindados que transportan las nuevas monedas venezolanas, declaro traer billetes de 500, 5000 y 20.000 al estado Trujillo, y que de un momento a otro se empezarían a ver entre la ciudadanía. También se conoció que en otra entidad bancaria, empleados mostraron a quienes se encontraban en el lugar, los billetes de 500, dando muestra de que sí estaban en circulación, como estaba planteado.

Confusión

A pesar de los tantos anuncios hechos por el ejecutivo nacional, aún se pudo observar gran confusión entre la ciudadanía, quienes indicaban no saber cómo utilizarlos, y porque dos billetes para mil, o para contar con 10.000 Bs.

Es de recordar que los nuevos billetes a circular son de 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 y 20.000 Bs, así como también las monedas de 10, 50 y 100, Bs.

De viva Voz

Yanderson Hernández, “No los conozco aún, solo he visto billetes de 50 y 100 Bs”

Carla Marín “No han llegado, solo he visto de 100 y 50, apenas ayer me entere de que había plazo hasta el 20 de febrero para recoger el tan famoso billete de 100”

Soraida Ramírez, “No he visto aún las nuevas monedas, ojala se puedan obtener lo antes posible”

Kathy Montilla, “No he visto nada, no se sí creer, ya uno nunca sabe que esperar con tantos comentarios”

Jogly Riera, “los he visto solo por foto e internet, no he visto el primer billete nuevo”

José García, “Aún no lo conozco, no tengo ni idea como es, solo lo he visto en televisión y prensa escrita”