Nuevo incremento salarial generará cierre de colegios

CARACAS/ AGENCIA - El aumento salarial de 40% anunciando por el presidente Nicolás Maduro afectará el funcionamiento de colegios privados que no puedan costear los pagos del incremento a su personal. “Es altamente probable que algunas instituciones privadas puedan cerrar al no tener la capacidad de asumir los gastos generados”, señaló Nancy Hernández, presidente de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes. Advirtió que la situación también generará fuga de profesores de los planteles por razones salariales. “Esto lo que provocará es la migración de los docentes fuera de las aulas. Muchos van a desertar por no ser atractivas las ofertas de salarios. Es un problema muy grave porque un docente es un formador de ciudadanos. De hecho no se puede ni ir al mercado con estos pagos”, acotó.

Hernández indicó que en el sector privado debe hacerse un ajuste de salarios, para que un docente no quede en sueldo mínimo. “A los colegios les impacta el incremento salarial, aparte del sueldo, en el pago del bono de alimentación. Por otro lado los docentes no pueden ganar salario mínimo, por todo lo que su preparación y responsabilidad representa, profesores de química, física, matemática, tienen una preparación que debe ser respetada. Junto a los alumnos, los docentes son la base de los colegios”. Agregó que un docente grado VI de colegio privado gana en promedio 890.000 bolívares y “en el mejor de los casos 1.9 millones de bolívares”.