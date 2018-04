Nuvipa no participará en elecciones de mayo

Marianela Mavares - La organización política Nueva Visión para mi País (Nuvipa) hace pública su decisión de no participar en las venideras elecciones presidenciales, consejos legislativos y municipales por no confiar en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Al dar el anuncio en la entidad trujillana las autoridades de Nuvipa: Luis Castañeda (Secretario General), Álvaro Contramaestre (Adjunto) y Jesús Daniel Alarcón (Secretario municipal de Sucre), dijeron que su decisión obedece a que “no confiamos en el CNE por considerarlo fraudulento, ya que no brinda las garantías del debido proceso. Esto no es solo un llamado a votar sino a tener derecho a elegir. Precisamente en los proceso anteriores se han dado estos casos de irregularidades”.

-No confiamos, adicionaron-, porque el CNE ha demostrado que el gobierno nunca pierde y existen los ejemplos: la Asamblea Nacional (antiguo Congreso) se ganó con el casi 70 por ciento de los votos, sin embargo, el régimen no les permite ejercer sus funciones y se han convertido en un jarrón chino. Otro ejemplo está en que Andrés Velásquez, con acta en manos demostró ser electo gobernador de Bolívar (100% de las actas) y el CNE no lo ha reconocido como ganador y el caso ha sido ignorado por completo.

Indicaron que el ejemplo más antiguo es de la alcaldía mayor, donde ganó Antonio Ledezma y le montaron un alcalde paralelo y así le quitaron sus funciones y recursos.

¿Ustedes como organización aconsejan no votar?

-Si aconsejamos no votar, porque eso también es una expresión del voto, del descontento que hay. Fíjense que Maduro, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez han dado expresiones de que la trampa está lista. Cabello y Rodríguez han dicho sin empacho que no entregarán el poder a nadie. Mientras, Maduro da señal de quedarse cuando decreta un cono monetario que entra en vigencia quince días más tarde de las elecciones.