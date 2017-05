Obra en la Av. Laudelino Mejía con fallas a un mes de ejecución

RAFAEL ANDRÉS BRICEÑO | CNP: 21.613 - Cuando una base de concreto comienza a desnivelarse, es porque algo no se hizo bien, y es lo que se puede observar en la obra que se ejecutó en el sector El Hatico, específicamente en la avenida Laudelino Mejía, para fortalecer el tramo de la avenida que mostraba una falla de borde peligrosa, y que la alcaldía de Trujillo trabajó por alrededor de un mes para fortalecer la calzada, pero algo falló.

Con una inversión de 6 millones de bolívares, el ayuntamiento inició desde el 06 de marzo del año en curso los trabajos de recuperación del talud que se está llevando un trazo de la misma. La alcaldesa de Trujillo, Luz del Valle Castillo, indicó que el recurso fue tramitado por el Fondo de Compensación Interterritorial y el Consejo Federal de Gobierno, para recuperar la vía que comprendía la construcción de una torrentera sobre gaviones, para disponer de las aguas de lluvia sin que afecte el talud.

También en proyecto se tenía previsto la restitución de terraplén con relleno compacto, el revestimiento de los gaviones con concreto; la construcción de un tramo de 40 metros de brocal alto para proteger el talud de las escorrentías y socavación y la restitución de aceras en el tramo colapsado.

Todo lo anterior expuesto se observa lo siguiente: el terraplén se efectuó, el revestimiento de concreto se ejecutó pero a medias y el brocal ya se está cediendo. En opinión nuevamente del Ingeniero Civil Kleiber Matheus, el hundimiento y las grietas en la cuneta y pavimento es a consecuencia de la falta de estudio del suelo. “No escavaron en el lugar, no sé si es por falta de conocimiento o por falta de presupuesto, pero sería lamentable que la falla esté debajo del pavimento y no se detectó a tiempo, por lo que se puede perder la reciente obra si no se actúa al momento” comentó.

La acera del tramo que colapsó está padeciendo de un hundimiento en su lado norte, lo que evidencia el sedimento del terreno inestable ¿Cómo se explica si solo ha pasado un mes de su finalización?, en opinión de la burgomaestre, la obra quedó bien, y que si hay que hacerle unos estudios, se los harán a su debido momento.