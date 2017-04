Oficialistas y opositores sucrenses celebraron declaración independentista

Juan Pazos | CNP: 15.605 - Durante la mañana de ayer hubo sentimientos encontrados en la celebración de los 207 años de la declaración independentista en el municipio Sucre. Por un lado la masa chavista protagonizó un nutrido desfile rojo rojito que partió desde la redoma de Sabana de Mendoza hasta la Plaza Bolívar, mientras que en el mismo escenario central se consiguieron los opositores, para reclamar una salida del actual gobierno.

La marcha de los rojos tuvo como protagonistas a la Banda Show de Sabana de Mendoza, así como a los que integran la Alcaldía Socialista del Municipio Sucre, diversas misiones y otras organizaciones. Cuando llegaron a la Plaza Bolívar, hubo unas que otras palabras y diferencias, más que todo frente a los liderazgos juveniles locales de la Mesa de la Unidad Democrática. Sin embargo, no pasó de ahí y todo caminó como se esperaba.

Ya en el lugar, ofreció unas sentidas palabras el oficialista Pedro González, precediendo así al moderador de la actividad, el locutor Ambrosio Matos. Luego se entonó el himno nacional con la conocida pista donde canta el Comandante Hugo Chávez, para proseguir con la respectiva ofrenda floral ante el busto de El Libertador.

Intervenciones

Continuando con la agenda, intervino Joan Valero, director general de la alcaldía sucrense, en representación del corregidor Luis Parrillo; quien fue junto a otro equipo de funciones hacia la gran marcha que se gestó ayer en la ciudad de Caracas. Con críticas directas a los sectores de la derecha, Valero los catalogó de “títeres y marionetas”, que creen el hecho que si tumban al gobierno de turno, van a mandar de inmediato.

Destacó que gracias a la gesta de independencia, el pueblo venezolano se liberó del yugo español. A su vez afirmó que actualmente, la gente lo que quiere es trabajar en paz. Resaltó los logros del gobierno y el compromiso que tienen con Dios y la revolución, además que le hizo una advertencia a los guarimberos a que no se metan con la gente, porque los conseguirán en la calle.

“La derecha no tiene pueblo ni capacidad de convocatoria. Seguiremos de frente y a la vanguardia por el proceso”, indicó; para luego seguir en las intervenciones la profesora Victoria Araujo, quien ha laborado en la Zona Educativa del Estado Trujillo; el concejal Ricardo Simancas y el periodista Ender Lozada.

Esta cita finalizó con las entonaciones del himno municipal y regional, completándose todo con el retorno hacia las inmediaciones de la redoma de Sabana de Mendoza, donde se ubicaron castillos inflables para los infantes, más jornadas deportivas y culturales auspiciadas por el ayuntamiento local.

Queja

Por su parte, los liderazgos opositores locales se concentraron en una de las esquinas de la Plaza Bolívar, para manifestar contra las más recientes acciones llevadas a cabo por el Tribunal Supremo de Justicia, las arbitrariedades del Presidente Nicolás Maduro y la petición de elecciones generales.

Wilmer Matheus de Primero Justicia, resaltó el derecho a la protesta y defensa de la democracia, mientras que el concejal Carlos Castellano indicó la exigencia del cronograma ante el Consejo Nacional Electoral, para la realización de los comicios regionales que se debieron efectuar el año pasado, así como la concreción de las municipales que debieran hacerse a finales de este año.

Castellano y compañía criticaron las violaciones a la Carta Magna y sus leyes, más la injerencia del Ejecutivo en las instituciones autónomas del Estado. Pidieron a su vez la liberación de los presos políticos del régimen, más la apertura del canal humanitario. No descartaban acudir a protestar en el vecino municipio Bolívar. No fueron a la marcha convocada a la ciudad de Valera, por no tener logística para ello.

