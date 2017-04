Oposición anuncia agenda de calle para Semana Santa

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, aseguró que “la lucha también es espiritual” por lo que hizo un llamado a todo el pueblo a salir hoy a abarrotar las iglesias católicas para orar por la democracia del país.

Además anunció que el día lunes volverán a la calle y se concentrarán a las 10:00 am en la plaza Brión de Chacaito. Los días martes 11 y miércoles 12 realizarán actividades desde la AN con gremios del país, también recogerán firmas para activar el artículo 32 del Poder Moral. El miércoles 19 se retomará la calle con una “mega marcha”. No anunció el punto de encuentro ni hora de la misma pero le pidió al pueblo irse preparando.