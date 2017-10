Oposición ganará en Trujillo si vota masivamente

JESÚS SEGOVIA | CNP: 7.635 - Apasionados por el análisis político, hoy nos adentramos en las posibilidades que tiene la oposición de recuperar la Gobernación del estado Trujillo, actualmente en manos del general retirado Henry Rangel Silva, aspirante a la reelección por decisión del cogollo caraqueño del Gran Polo Patriótico, apadrinado por el presidente Nicolás Maduro, de altísimo rechazo popular por las calamidades económicas que padecen los venezolanos.

Respecto a ¿qué debe hacer la oposición para ganar la Gobernación de Trujillo?, en esta ocasión consultamos la opinión de tres destacados comunicadores sociales. Ellos son Eduardo Viloria, corresponsal del Diario de Los Andes en la Zona Panamericana y ex secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Trujillo; Segundo Mendoza, experimentado colega de la fuente política del Diario El Tiempo; e Ysányela Montilla, carismática conductora del programa “D Salida” de Radio Única 99.9 FM, y productora del noticiero de esa emisora.

Para los comicios del domingo 15 de octubre de 2017, la oposición trujillana abanderó a Carlos Andrés González, quien en las Primarias del domingo 10 de septiembre superó a Conrado Pérez Linares, Marcos Montilla y Enrique Catalán.

“Quincalla de mentiras”

Según Eduardo Viloria, la oposición debe promover la concurrencia masiva a los centros de votación, incentivar a la gente porque hay un abismo muy grande entre los dos candidatos; el del gobierno y la oposición.

Henry Rangel Silva representa la corrupción e inseguridad, el hambre, la carencia de medicinas y de comida -dijo-, y por haber sido ministro de la Defensa, muchos creían que pondría orden en suelo trujillano; pero ha resultado el peor gobernador, el más malo.

“Estoy convencido que Rangel Silva no vive en la región, sino en la capital de la República; las pocas órdenes las da por teléfono desde Caracas”, afirmó Viloria. Le parece que el mandatario regional debería evitar las concentraciones políticas, los mítines, mitinear, porque es pésimo orador.

No sabe si las intervenciones del militar retirado se ajustan al libreto de la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela -añadió-, porque es inconcebible que en Motatán el aspirante a la reelección haya manifestado que el Central Azucarero no es importante para esa población. ¡Increíble, pero cierto!

“Sobran los motivos para votar por la oposición, representada en Carlos Andrés González”, asentó Eduardo Viloria. Y de la propuesta de Rangel Silva, piensa que es una consuetudinaria “quincalla de mentiras”.

He ahí la estrategia

Segundo Mendoza estima que la oposición debe cohesionarse realmente en torno al candidato a gobernador, porque pareciera que los adversarios están adentro y no afuera. Asimismo, deben identificar frontalmente la campaña con Nicolás Maduro, vincularlo a Henry Rangel Silva, ligarlos, responsabilizarlos de todos los males. Señalar que el gobernador es el candidato del madurismo.

Otro elemento que recomienda es fortalecer la defensa del voto en las mesas electorales, capacitar a los miembros y testigos para defender a capa y espada los sufragios de Carlos Andrés González.

Mendoza también aconseja que en la mayoría de los actos públicos, de calle, al candidato de la MUD deben acompañarlo Marcos Montilla, Conrado Pérez Linares y Enrique Catalán. Así ofrecerían una imagen de auténtica Unidad y captarían a los indecisos.

Amplitud y conciliación

Desde la visión de Ysányela Montilla, por primera vez en más de 17 años, la oposición tiene posibilidades de triunfar en las elecciones por la Gobernación del estado Trujillo. Sin embargo, deben unirse sinceramente, dejar a un lado las mezquindades e indiferencias entre los partidos políticos de oposición.

Hacia la calle el mensaje debe ser conciliador, porque eso le toca a un líder; saber sumar para multiplicar afectos y votos. A Carlos Andrés González y su equipo de campaña les sugiere no subestimar al adversario, no darse por ganadores hasta que eso no ocurra.

De alcanzar la victoria, al nuevo gobernador le corresponderá unir a los trujillanos, ejecutar una gestión para todos, eficiente, y corregir cuando se equivoquen; ese sería el mayor éxito, expuso Montilla.

