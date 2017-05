Opositores de la Panamericana realizaron nuevo Plantón

Massiel Viloria | CNP: 10.587 - Cerca del mediodía de ayer opositores de la Panamericana se lograron concentrar en las inmediaciones del Boulevard de la localidad de Nueva Bolivia, capital del municipio Tulio Febres Cordero del estado Mérida, a fin de continuar con las protestas pacíficas en rechazo a la constituyente impuesta por el presidente de la República, Nicolás Maduro; así mismo quisieron rendir homenaje a los caídos durante las manifestaciones a nivel nacional.

El plantón se concentró con la participación de varios partidos políticos, comerciantes, estudiantes, trabadores y jóvenes de la zona, quienes con consignas, banderas y pitos se establecieron en plena Panamericana, trancando el paso vehicular por la vía principal, obligando a los usuarios a tomar el tramo alterno.

En este sentido, Javier Cedeño, coordinador de la MUD en Sucre del estado Zulia, aseguró que una vez más el pueblo se abocó a la calle para protestar en contra de un gobierno que a su juicio es ilegítimos. “El presidente Nicolás Maduro y su combo ha jugado con la voluntad del pueblo, sacaron mil excusas para el referendo revocatorio pero para la constituyente todo fue rápido, sin importar la voluntad del soberano, de manera inconsulta nos anuncian un proceso para la constituyente; sabemos que la salida a esta crisis no es la modificación de la Constitución, esta crisis se debe a la mala gerencia de este gobierno, a su ola de atropellos, de corrupción; hoy más que nunca seguimos en resistencia, creyendo que falta muy poco para lograr la libertad que tanto necesitamos y buscamos”. Destacó Solarte.

Seguidamente, por Avanzada Progresista y el concejal Hilmer Méndez, mencionó “La convocatoria por parte de la MUD sigue cumpliéndose a lo largo y ancho de Venezuela de forma masiva, la pelea es de todo un país, aquí se ha logrado la concentración de varios sectores con el único objetivo de alcanzar que este gobierno caiga, y nos deje libres, ahora insisten en imponer la constituyente para lo cual, obviaron las consultas. Aquí seguimos sosteniéndonos de la voluntad de un pueblo como Venezuela que no se rinde. El llamado es a continuar con el propósito firme que este gobierno se va muy pronto. También queremos expresar desde este rincón nuestro más sentido pésame a todos esos jóvenes que han sido víctimas del régimen, de la represión en las manifestaciones, ellos pasan a la historia del país, como héroes¨. Puntualizó Méndez.

Juventud sale a la calle

La juventud y Sociedad Civil organizada de los municipios Sucre del estado Zulia y Tulio Febres Cordero de Mérida, invitan a todos los jóvenes, sector comercio, estudiantes y pueblo en general a la concentración que se realizará hoy sábado 27 de mayo a la 1 de la tarde en rechazo al nuevo fraude constitucional, así como también en reclamo al cierre de RCTV al cumplirse 10 años de su salida del aire y libertad de expresión.

La información fue suministrada por Kevin Vásquez, dirigente de Voluntad Popular en Nueva Bolivia. “Estaremos ubicados en el Boulevard de Nueva Bolivia para decir No a la constituyente, No más represión y recordando al Pueblo que nuestra lucha es pacífica, no dejemos que la violencia, abusos de la dictadura, detenciones y la represión sean más fuertes que las ganas de sacar adelante a Nuestra Venezuela. Lleva tu protector solar, tu merienda, agua para que juntos podamos resistir el tiempo que sea necesario”, comunicó el dirigente juvenil.