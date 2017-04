Opositores del municipio Miranda se apostaron a la entrada de Timotes

Emiro Ramírez | CNP: 12941 - Desde las doce del mediodía y hasta las cuatro de la tarde de este lunes, opositores al gobierno se apostaron en la troncal 007 de Timotes, donde poco a poco se fue uniendo más gente quienes de forma pacífica exigen elecciones, así como el reconocimiento a la Asamblea Nacional, liberación de los presos políticos y la apertura del canal humanitario.

En ese sentido Yenaira Araujo, secretaria general de Acción Democrática señaló: “Este es un acatamiento al llamado de la Mesa de la Unidad Democrática con respecto al Plantón Nacional y nos hemos plantado en la troncal 007, ya que queremos salir de una forma pacífica del gobierno, queremos que recapaciten, que se publique el cronograma de las elecciones, que se respete a la Asamblea Nacional, ya que la misma fue elegida por más de 14 millones de electores, la destitución de los magistrados que violaron la Constitución Nacional, la libertad de los presos políticos, no solo Leopoldo, Ledesma, sino esos cuatrocientos jóvenes que han estado luchando y han metido presos y que se respete a la ciudadanía, porque ya estamos cansados de la represión, de tantas muertes que no se le cuentan a la revolución, por niños y adultos que mueren por falta de medicamento, por causa del hambre y de la delincuencia”.

Cabe destacar que esta es una zona por donde transitan a diario muchos vehículos, particulares, de servicio público y de carga, por esta razón la cola se forme inmediatamente muchas personas se dirigían a sus hogares, otros a hacer diligencias en la ciudad de Valera y algunos a llevar su carga a los diferentes mercados del país y ante esta situación consultamos a la doctora Yenaira a quien preguntamos ¿Doctora usted cree que esta acción puede ser contraproducente y pierdan el apoyo, en vista de tanta gente que desea llegar a su destino lo más pronto posible?.

“Hemos tenido dificultades, lamentablemente hay que hacer el sacrificio, nos da mucha pena con la gente pero no depende de los que estamos acá, sino que ya hay un pueblo que está apoyando y no es contraproducente, ya que contraproducente es que cada día mueran tantos jóvenes a manos de la delincuencia, que no hayan alimentos, medicamentos, que las carreteras no sirvan, mientras que en el gobierno hay un montón de testaferros que se llenaron de dinero, y el pueblo sufriendo las calamidades de la irresponsabilidad de quienes gobiernan en todas las áreas.

Los dirigentes de la oposición en el municipio Miranda insisten y coinciden en que esta lucha es completamente pacífica, por lo que exhortan a los seguidores a no caer en las acciones del gobierno, ya que son ellos los que generan la violencia y eso está comprobado gracias y a la vista del pueblo, así mismo señalan que durante las actividades que han realizado no se ha presentado ningún altercado ya que los seguidores del oficialismo también viven las penurias y que afortunadamente muchos pensando en sus familias ya han abierto los ojos.

El paramo paralizado

Al cierre de esta edición, recibimos un reporte del colega Carlos Poveda, quien señaló que en los municipios que integran el páramo merideño igualmente se realizó el llamado Plantón y fueron muchos los que tuvieron que caminar para llegar a su destino ya que el transporte público laboró pero muy poco, así mismo agregó que al llegar al ciudad de Mérida se encontraron con una tranca y una fuerte protesta.

