Opositores se deslindan de actos vandálicos

Massiel Viloria | CNP: 10.587 - Recientemente voceros de la juventud opositora de los municipios del eje Panamericano, específicamente de Sucre estado Zulia y Tulio Febres Cordero de Mérida, se pronunciaron públicamente para manifestar su repudio a los hechos violentos ocurridos en días pasados en la localidad de Caja Seca, al tiempo en que rechazaron los señalamientos de las autoridades zulianas en contra de los líderes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

En ese sentido, Vicente Galiano, dirigente estudiantil de La Universidad del Zulia (LUZ), manifestó que “Rechazamos los hechos vandálicos ocurridos, nosotros no tuvimos nada que ver, lo que dicen el Alcalde y el Gobernador es falso, no estamos interesados en saquear bancos, por el contrario queremos estudiar y progresar en nuestro país cosas que en la actualidad no podemos”. Expresó.

Asimismo, el declarante indicó que los líderes de la MUD que han sido señalados por los mandatarios oficialistas cuentan con su respaldo: “Vamos a apoyar a nuestros dirigentes porque sabemos que nada tuvieron que ver en la violencia que el mismo gobierno promovió”. Puntualizó.

Represión

Por su parte, María de los Ángeles González, dirigió sus palabras al alcalde Humberto Franka: “Usted sabe que lo que dijo es falso, nosotros salimos a protestar pacíficamente, debería darle pena porque más bien fuimos víctimas de la peor represión jamás vista en este pueblo, tenga dignidad y diga la verdad”. Acotó.

De igual forma la declarante aseveró que rechazan todo tipo de violencia: “La Policía del Zulia es testigo que nosotros retuvimos y les entregamos a personas ajenas a nuestra lucha que quisieron saquear, igualmente junto a la Policía evitamos que el kiosko del señor Boice se quemara, a pesar de eso la Guardia Nacional arreció su brutal ataque en ese momento”. Aseveró la fuente.

Banco Bicentenario

González pidió a las personas no creer en declaraciones falsas sino que analizaran los hechos: “Saquen sus conclusiones, nosotros estábamos en el puente, de allí nos atacaron los Guardias Nacionales y nos llevaron a punta de represión hasta La Conquista, nosotros nos defendimos con piedras y justo cuando éramos reprimidos fue que ocurrió el saqueo ante la vista de las autoridades y nadie hizo nada, entonces ¿cómo es que fuimos nosotros?” Alegó la joven.

Sin miedo

Finalmente la dirigente juvenil aseguró que los jóvenes no tienen miedo: “Nos acusan de violentos pero ellos traen sus tanquetas y su gente para reprimirnos, igual no tenemos miedo, vamos a seguir en la calle hasta que triunfe la democracia y la justicia, no vamos a desmayar en nuestra lucha por la libertad venezolana”. Concluyó.

massielviloria@hotmail.com