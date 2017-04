Oriana confirma con su trabajo que "hijo de gato caza ratón"

CARLOS BRICEÑO CONTRERAS | CNP: 23.325 - ¡Hijo de gato caza ratón! Ese refrán es popular en la jerga venezolana para indicar las características, destrezas y costumbres que los descendientes adoptan de sus padres. La entrevistada de esta semana demuestra con su historia de vida, que además de las enseñanzas, de su progenitor heredó la vena trabajadora.

"Nunca puedo contar que me quedé toda una semana encerrada en la casa. Mi niñez la disfruté en el puesto de mi papá, él tiene 28 años en un local comercial de la avenida Bolívar, en Valera", relata Oriana Contreras.

En el lugar de labores de su padre se encuentra. Mientras amamanta a su pequeña para luego trasladarse al sitio donde ejerce funciones de enfermera, su mamá atiende a los clientes que se acercan a comprar helados. Es común ver a estas damas desde tempranas horas en este lugar, donde demuestran que el trabajo dignifica al ser humano.

Ella no lo dijo, tampoco fue necesario, se nota que las palabras de "Porra", como le conocen cariñosamente a su papá, contribuyeron en su crecimiento personal.

"Cuando estaba pequeña él me decía que no debemos hacer el mal porque después la vida nos lo cobra el doble, que no abusemos de la confianza. Tengo una tía que es dueña de otro negocio y ella siempre me ha recomendado lo mismo", comenta.

Apostando por mi país

"Yo sigo apostando todavía por mi país", expresa sin titubeos, al tiempo que opina, pese a la situación económica, política y social, "Venezuela será mejor que en años anteriores".

Considera que ante este panorama "hemos visto a las personas hacer cantidad de cosas que nadie se imaginaba, en muchos países hay venezolanos a los que les ha ido muy bien, a otros no tanto, pero muchos han destacado porque así somos los venezolanos, resaltamos por las cosas que somos capaces de hacer".

Los clientes se acercan y, por momentos, la conversación se interrumpe mientras Oriana abre el refrigerador para vender el agua y/o refrescos que los usuarios le piden. "Yo siempre me he caracterizado por ser comerciante. Ahora tenemos el nombre de emprendedores porque vendo accesorios que yo misma elaboro", menciona.

Comerciante y aguerrida

Esta chica comercializa los productos que diseña con sus propias manos, "no he tenido una tienda física, debido a la situación y el costo de todo, pero aspiro tenerla. Soy licenciada en Enfermería y también elaboro accesorios, además de ser un hobby, me divierte y alegra saber que a las personas les gusta lo que hago. He vendido a dueños de varios locales, ubicados en el centro".

Con una mirada que refleja perspicacia a través de sus anteojos, manifiesta que la destreza con sus manos permite la confección de pulseras con cuero de culebra, plásticos, detalles de oro laminado, rabo de ratón, "también sé tejer y hacer nudos especiales".

Las personas que la conocen la califican como una mujer todo terreno, capaz de vender hasta arena en la playa: "Tengo una tienda virtual en Instagram que se llama Kochytaz de Oriana y me gustaría que en futuro así se llamara mi tienda física”, dice. Igualmente, agrega, que conjuga su profesión de enfermera con las destrezas en la venta que aprendió de su padre.

Sin detenerse

Opina que a pesar de la situación que atraviesa el país, las adversidades no pueden limitar a las personas que desean crecer, "el que trabaja tiene derecho a comer, a vivir bien; siempre tengo el ejemplo de mis padres Aída Contreras y Nelson Contreras".

La entrevistada nació el 7 de agosto de 1991, es una joven delgada, piel morena y cabello negro. En el momento del diálogo, viste una blusa estampada que hace contraste con el jean azul que lleva puesto. Como buena vendedora, en sus manos luce algunas pulseras de su creación.

"Yo soy licenciada en Enfermería, he tenido mucha fuente de trabajo gracias a Dios (...) me especialicé en quirófano y ahora laboro en la clínica María Edelmira Araujo; quisiera ingresar en una institución pública. Me preparo para ser mejor profesional cada día".

Entre amor y aspiraciones

Entre carcajadas y con una mirada pícara, expresa que "tengo un esposo hermoso, teníamos muchos años de novios. Se llama Carlos Rojas y es el papá de mi hija Nathalia Valentina Rojas. Si antes, cuando era solo hija, trabaja duro, ahora que soy mamá y ejemplo para mi pequeña, tengo más razones para seguir adelante".

Una familia unida y logros profesionales forman parte de los deseos de esta joven, quien anhela que su hermana menor, Ariana Contreras sea "mucho mejor que yo".

Exitosa es la palabra con la que se describe como persona, pues "aunque no tengo muchas cosas materiales, Dios me regaló una gran familia que es mi motor principal, y gracias a eso, lograré todas las cosas que me proponga".

Oriana Contreras personifica a las mujeres de este país que, pese a las adversidades, luchan para alcanzar sus metas. "El que hace con amor su trabajo, no tiene porque llamarlo trabajo", dice esta joven, quien confirma con su historia de vida y con las ganas de crecer a través de su esfuerzo, que "hijo de gato, caza ratón".

